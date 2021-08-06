"Я тебя лично убью": СБУ обнародовала доказательства вымогательства "харьковских рэкетиров", среди которых были представители Нацкорпусу

"Я тебя лично убью": СБУ обнародовала доказательства вымогательства "харьковских рэкетиров", среди которых были представители Нацкорпусу

На записях телефонных разговоров вымогатели угрожают убийством предпринимателям из сферы ритуальных услуг.

После вчерашнего задержания 50 человек, которые входили в преступную группировку, которая занималась вымогательством у харьковских бизнесменов, Служба безопасности Украины обнародовала аудиозаписи переговоров как доказательство их причастности к рэкету. Среди задержанных — представители Национального корпуса. Между тем в столичном суде задержанным выбирают меру пресечения.

Об этом говорится 6 августа в сюжете ТСН.19: 30.

По версии следствия, задержанные якобы обложили данью бизнесменов, а если те не хотели платить, сжигали их авто и шантажировали.

На фрагментах записей телефонных разговоров слышно, как неизвестные мужчины ругаются и угрожают убийством другим людям. "Слушай сюда, су**, если еще раз будешь позволять себе так себя вести, и не будешь в конце месяца платить бабки, я тебя лично убью", — говорит один из рэкетиров.

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По словам силовиков, пострадавшие — предприниматели, среди них представители ритуального бизнеса.

В Нацкорпусе заявляют, что видео смонтировано и отрицают, что на обнародованных записях голоса их бойцов.

Между тем в Шевченковском районном суде Киева избирали меру пресечения задержанным представителям Нацкорпусу. Под зданием в ожидании решения суда собрались сотни сторонников организации.

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