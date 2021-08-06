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"Я тебя лично убью": СБУ обнародовала доказательства вымогательства "харьковских рэкетиров", среди которых были представители Нацкорпусу

"Я тебя лично убью": СБУ обнародовала доказательства вымогательства "харьковских рэкетиров", среди которых были представители Нацкорпусу

Скриншот видео

На записях телефонных разговоров вымогатели угрожают убийством предпринимателям из сферы ритуальных услуг.

После вчерашнего задержания 50 человек, которые входили в преступную группировку, которая занималась вымогательством у харьковских бизнесменов, Служба безопасности Украины обнародовала аудиозаписи переговоров как доказательство их причастности к рэкету. Среди задержанных — представители Национального корпуса. Между тем в столичном суде задержанным выбирают меру пресечения.

Об этом говорится 6 августа в сюжете ТСН.19: 30.

По версии следствия, задержанные якобы обложили данью бизнесменов, а если те не хотели платить, сжигали их авто и шантажировали.

На фрагментах записей телефонных разговоров слышно, как неизвестные мужчины ругаются и угрожают убийством другим людям. "Слушай сюда, су**, если еще раз будешь позволять себе так себя вести, и не будешь в конце месяца платить бабки, я тебя лично убью", — говорит один из рэкетиров.

По словам силовиков, пострадавшие — предприниматели, среди них представители ритуального бизнеса.

В Нацкорпусе заявляют, что видео смонтировано и отрицают, что на обнародованных записях голоса их бойцов.

Между тем в Шевченковском районном суде Киева избирали меру пресечения задержанным представителям Нацкорпусу. Под зданием в ожидании решения суда собрались сотни сторонников организации.

Новости Украины: СБУ обнародовала доказательные материалы после задержания членов Нацкорпуса в Харькове

Новости Украины: СБУ обнародовала доказательные материалы после задержания членов Нацкорпуса в Харькове
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