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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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"Я тебя ненавижу": жительница Киева эмоционально обратилась к Путину после атаки на столицу

Россияне массированно атаковали Киев. Жители столицы рассказали о тяжелой ночи.

Последствия атаки на Киев

Последствия атаки на Киев / © ТСН

Россияне в ночь на 10 июня атаковали Киев беспилотниками и баллистическими ракетами. Жители столицы оправляются от последствий обстрела.

Об этом говорится в сюжете корреспонденток ТСН Натальи Нагорной и Ирины Прокофьевой.

Корреспонденты ТСН пообщались с жителями столицы, которые поделились тем, как выжили во время обстрела.

«Путин говорит, что хочет защитить русскоязычных людей. Так вот как на русском языке скажу: идти туда, куда ушел корабль. Я тебя ненавижу», — говорит жительница Киева.

Жительница Киева рассказала, что думает о Путине / © ТСН

Жительница Киева рассказала, что думает о Путине / © ТСН

На Куреневке российские оккупанты уничтожили частные предприятия.

Последствия атаки по Куреневке / © ТСН

Последствия атаки по Куреневке / © ТСН

В Киеве в некоторые магазины можно зайти, даже не открывая двери, потому что повылетали окна. Люди рассказывают о тяжелой ночи.

Напомним, российские войска в очередной раз ударили по Киеву баллистикой. В частности, враг нанес удары двумя ракетами из Северной Кореи. Кроме того, на столицу направили беспилотники.

Известно, что РФ запустила «Шахеды» со шрапнелью. Эти снаряды в боевой части воздушных средств рассчитаны на поражение как можно большей площади и людей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

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