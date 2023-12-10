"Я тебя отдам на несколько дней кадыровцам": украинцы рассказали жуткие истории о российском плену

Украинцы рассказали свои жуткие истории о сексуальном насилии во время оккупации и в российском плену

Российские оккупанты на захваченных территориях, кроме убийств и пыток, прибегают и к сексуальному насилию против украинцев. Потерпевшие именно от сексуального насилия не особо готовы рассказывать свои истории.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Марианны Бухан.

"Изнасилованная улица" в селе Киевской области

Одно из сел Киевской области россияне оккупировали в 2022 году. Во время этого захватчики совершали жуткие преступления, в том числе и сексуальное насилие. Правоохранители между собой одну из улиц в этом селе называют "изнасилованная улица".

"Об этой истории полиция узнала после деоккупации Киевщины. Двое оккупантов ходили по домам одной улицы. Женщин и детей насиловали. Мужчин били и заставляли смотреть, как обижают их близких. По данным следствия, тогда россияне совершили надругательство над восемью женщинами и девушками. Самой младшей из них было всего четыре года. Самой старшей - 82. Говорить с прессой все пострадавшие в этой истории отказываются. Как и большинство других женщин из деоккупированных сел Киевщины", - отмечает корреспондент ТСН.

Улица в одном из сел Киевской области

Одна из потерпевших так описывает насилие россиян: "Они раздели меня, издевались и изнасиловали. Их много было".

Другая женщина рассказывает, что ее изнасиловал кадыровец. Произошло это под дулом автомата.

После деоккупации женщины откровенно рассказывали об этом журналистам, но сейчас уже отказываются говорить.

Россияне обустроили концлагеря и сделали из людей рабов

Всюду, где была оккупация, россияне обустраивали застенки, где против людей применяли и сексуальное насилие.

Херсонец Роман Шаповаленко в застенках россиян провел 54 дня. Его забрали после Дня Независимости, когда Роман с соседом развешивал по городу сине-желтые флаги. Он пережил пытки током, его топили и резали ножом тело. Одна из статей, по которым открыли уголовное производство по фактам этих преступлений, - сексуальное насилие во время войны.

"Они цепляли к моим гениталиям эти электроды, то это так же сексуальное насилие", - говорит Роман Шаповаленко, бывший пленный.

Роман Шаповаленко, бывший пленник

Елена Ягупова в застенках россиян оказалась за то, что ее муж служит в ВСУ. Она была в оккупации в Запорожье, в родном городе Каменка-Днепровская. За ней пришли в октябре 2022 года. Ее собаку убили, а Елену забрали в тюрьму.

"Били по голове, душили пакетами. Давай, я тебя сейчас, чтобы ты лучше вспомнила, на пару дней или недель отдам кадыровцам, а их там примерно так человек 150", - вспоминает Елена Ягупова, бывшая пленная.

В тюрьме акты насилия совершало даже руководство.

"Когда сам начальник полиции вызвал меня в допросную, и он там кричал, что на меня пена летела, он сидел с палкой полицейского, и он кричал: раздевайся, садись на нее, сядешь до конца - будешь жить", - вспоминает женщина.

А дальше Елену вместе с другими пленными отдали российским военным. Все пленники - и мужчины, и женщины, вместе два десятка душ, жили в одной комнате в доме на второй линии фронта.

Елена Ягупова, бывшая пленница

Мужчин заставляли копать окопы и блиндажи, для Елены нашли другую работу.

"Нас использовали там убирать, стирать, готовить, и если нужно там какому-нибудь из командиров, то брали, забирали, увозили, привозили, мы же сами не передвигаемся, нас же никто не должен видеть, у нас охраны, ну, вы поехали и что, и кто там что видел", — говорит Елена Ягупова, бывшая пленница.

Читайте также вторую часть материала ТСН: "Женщине выбили зубы, чтобы было проще это с ней делать": украинка рассказала об изнасиловании в плену РФ

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Как жертвы россиян испытывают травму сексуального насилия? Напомним, военная разведка перехватила разговор, в котором солдат российской армии рассказывает жене об убийствах и насилиях гражданских солдатами РФ.

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