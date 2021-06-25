"Я теряю надежду": в Майами под обломками разрушенной 12-этажки ищут 99 человек

Погиб по меньшей мере одна женщина.

Судьба 99 жителей жилого дома вблизи Майами остается неизвестной: там накануне обрушился 12-этажка. Полностью разрушена половина квартир. Известно о 36 спасенных. Одна женщина погибла.

Есть ли надежда найти под обломками живых людей, рассказали в сюжете ТСН.Ранок 25 июня.

Поисковая операция продолжается круглосуточно, но пока без ощутимых результатов. Судьба 99 жильцов дома пока не известна. "Мой племянник был там с женой и тремя детьми — 2, 6 и 9 лет. Я теряю надежду, просто молю Бога", — говорит одна из женщин.

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Поисковики с собаками проходят завалы, но каждый их движение может вызвать новые оползни. Кое-где в обломках дома возникают возгорания. Спасатели прежде всего ищут живых людей. Друзья и родственники пытались дозвониться тем, кто может быть под завалами, но телефоны не отвечают.

Сильвио Ригетти — риэлтор. Он продал квартиру в этом доме своему близкому другу. Человек не верит, что еще увидит его живым: "кваритра уничтожено. Не могу дышать. Ужасное ощущение. Два дня назад мы с ним отлично провели время. Дурной ощущение".

Новости мира: судьба 99 жителей жилого дома вблизи Майами остается неизвестной

Все произошло около двух часов ночи. Берри Коэн, чью квартиру не задело беда, рассказывает: проснулся, потому что подумал, что на дворе разыгралась гроза. Тогда понял, что трясет весь дом. "Мне показалось, что дом был совершенно нестабилен. Я испугался, что он полностью разрушится, потому что все остальное разрушалось, кроме нашей маленькой полоски квартиры. Мы с женой взяли, что могли, открыли дверь квартиры, а там огромная куча щебня, пыль. хаос ", — вспоминает он.

О причинах трагедии пока не известно. Предполагают, обвал мог произойти из-за оползня, ведь дом стоял на самом побережье.

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