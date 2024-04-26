"Я — украинец": 88-летний Иван Овсяник рассказал, как вышел из оккупированного села и об издевательствах оккупантов

В 88 лет пешком под обстрелами вышел из оккупации, потому что не хотел брать российский паспорт. Иван Овсяник из Донбасса рассказал: кафиры угрожали расстрелять, отобрали украинские документы. Поэтому он решился ночью убежать из Очеретиного с одной сумкой, более шести часов шел пешком, а потом на попутках добрался Покровская. Уже там попросил о помощи. Эвакуационники доставили пенсионера в Днепр.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

Иван Овсяник рассказал, почему решил уйти из оккупированного села

Сбежать из оккупации, несмотря на возраст и состояние здоровья, Иван решил без колебаний, как только осознал: оккупанты заставляют взять российский паспорт.

"Я - украинец! Чего мне куда-то ехать, что то брать. Я не хотел. куда колебаться? Надо было выходить и все. Уже все видно", - говорит 88-летний Иван Вивсяник.

Украинский паспорт и даже идентификационный код оккупанты отобрали. Еще и постоянно наводили на пожилого мужчину оружие.

"Говорю: я пойду. А он говорит: ты смотри, а то я тебе сейчас пулю в лоб. Ну и все. Шли по улице. Говорят: предъявляйте паспорт. Я предъявлял. Дал им. Забрали", - говорит Иван Вивсяник.

Инженер по образованию, всю жизнь работал в научно-исследовательских институтах в Донецке, потом настраивал оборудование в шахтах под землей. Но когда вышел на пенсию, обустроил домик в Очеретино. Вспоминает, как лелеял редкие сорта винограда и томатов, пока не началось полномасштабное вторжение. Его двор уничтожен обстрелами.

Как решил бежать, всю жизнь собрал в одну сумку. Единственный документ, который не забрали оккупанты - пенсионное удостоверение, полотенце, набор для бритья и старое автомобильное зеркало, чтобы даже убегая таки приводить себя в порядок.

Вышел в четыре утра и в темноте направился в сторону Покровска, придумывая, как обхитрить оккупантов. Шесть часов пешком, еще и под обстрелами, преодолел более двадцати километров, пока не встретил на дороге водителя, который согласился подвезти. Потом Ивана забрали эвакуационщики, которые вывозят гражданских жителей из горячих точек.

Иван Овсяник.

Где приютили дедушку

"Дедушка был немножко истощен. Немножко - это мягко говоря. выходил он из оккупации с приключениями, попадал под обстрел. таких людей много. Это случаи, когда люди ждут до последнего, сидят дома и думают, что это их минует. Но это заблуждение", - говорит эвакуационер Роман Бугаев.

Сейчас в центре для эвакуированных в Днепре господин Иван приходит в себя после пережитого. Ему уже помогают восстановить документы. Руководитель центра говорит: несмотря на почетный возраст Иван Яковлевич самостоятельный и стремится к активной жизни.

"Хочет на земле работать на земле. Вполне можно взять домик и заниматься хозяйством. Наверняка еще и спутницу! Имеет успех у наших бабушек и не бабушек, поэтому я думаю, волноваться не надо. Самостоятельный человек - он сразу себя показал", - говорит руководитель Центра временного размещения Ольга Волкова.

Еще будет собирать урожай томатов и винограда, хотя бы на Днепропетровщине, - уверен Иван Яковлевич.

Иван Овсяник.

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