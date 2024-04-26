Категория
Эксклюзив ТСН
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Я — украинец": 88-летний Иван Овсяник рассказал, как вышел из оккупированного села и об издевательствах оккупантов

"Я — украинец": 88-летний Иван Овсяник рассказал, как вышел из оккупированного села и об издевательствах оккупантов

Иван Овсяник.

Иван Яковлевич поселился на Днепропетровщине.

В 88 лет пешком под обстрелами вышел из оккупации, потому что не хотел брать российский паспорт. Иван Овсяник из Донбасса рассказал: кафиры угрожали расстрелять, отобрали украинские документы. Поэтому он решился ночью убежать из Очеретиного с одной сумкой, более шести часов шел пешком, а потом на попутках добрался Покровская. Уже там попросил о помощи. Эвакуационники доставили пенсионера в Днепр.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

Иван Овсяник рассказал, почему решил уйти из оккупированного села

Сбежать из оккупации, несмотря на возраст и состояние здоровья, Иван решил без колебаний, как только осознал: оккупанты заставляют взять российский паспорт.

"Я - украинец! Чего мне куда-то ехать, что то брать. Я не хотел. куда колебаться? Надо было выходить и все. Уже все видно", - говорит 88-летний Иван Вивсяник. 

Украинский паспорт и даже идентификационный код оккупанты отобрали. Еще и постоянно наводили на пожилого мужчину оружие.

"Говорю: я пойду. А он говорит: ты смотри, а то я тебе сейчас пулю в лоб. Ну и все. Шли по улице. Говорят: предъявляйте паспорт. Я предъявлял. Дал им. Забрали", - говорит Иван Вивсяник.

Инженер по образованию, всю жизнь работал в научно-исследовательских институтах в Донецке, потом настраивал оборудование в шахтах под землей. Но когда вышел на пенсию, обустроил домик в Очеретино. Вспоминает, как лелеял редкие сорта винограда и томатов, пока не началось полномасштабное вторжение. Его двор уничтожен обстрелами.

Как решил бежать, всю жизнь собрал в одну сумку. Единственный документ, который не забрали оккупанты - пенсионное удостоверение, полотенце, набор для бритья и старое автомобильное зеркало, чтобы даже убегая таки приводить себя в порядок.

Вышел в четыре утра и в темноте направился в сторону Покровска, придумывая, как обхитрить оккупантов. Шесть часов пешком, еще и под обстрелами, преодолел более двадцати километров, пока не встретил на дороге водителя, который согласился подвезти. Потом Ивана забрали эвакуационщики, которые вывозят гражданских жителей из горячих точек.

Иван Овсяник. / ©
Иван Овсяник.

Где приютили дедушку

"Дедушка был немножко истощен. Немножко - это мягко говоря. выходил он из оккупации с приключениями, попадал под обстрел. таких людей много. Это случаи, когда люди ждут до последнего, сидят дома и думают, что это их минует. Но это заблуждение", - говорит эвакуационер Роман Бугаев. 

Сейчас в центре для эвакуированных в Днепре господин Иван приходит в себя после пережитого. Ему уже помогают восстановить документы. Руководитель центра говорит: несмотря на почетный возраст Иван Яковлевич самостоятельный и стремится к активной жизни.

"Хочет на земле работать на земле. Вполне можно взять домик и заниматься хозяйством. Наверняка еще и спутницу! Имеет успех у наших бабушек и не бабушек, поэтому я думаю, волноваться не надо. Самостоятельный человек - он сразу себя показал", - говорит руководитель Центра временного размещения Ольга Волкова. 

Еще будет собирать урожай томатов и винограда, хотя бы на Днепропетровщине, - уверен Иван Яковлевич. 

Иван Овсяник. / ©
Иван Овсяник.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН за 26 апреля 2024 года | Новости Украины

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация