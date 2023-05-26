"Я упала со стула, ударившись головой": в Днепре клиентка побила мастера маникюра (фото)

Мастер маникюра Екатерина Бондар утверждает, что ее избила клиентка во время процедуры. Инцидент произошел в Днепре 20 мая.

Об этом пострадавшая рассказала на своей странице в Инстаграм.

По словам Бондар, женщина по имени Людмила пришла к ней на маникюр во второй раз. Во время первого визита женщина показалась "раздражительной", но мастер говорит, что списала это на волнение.

Клиентка была недовольна маникюром

"Людмила раньше делала процедуры в городе Умань, а несколько недель до этого переехала в Днепр. Состояние ногтей было плохим еще в первую процедуру, но под ее ответственность я выполнила процедуру в полном объеме. Через неделю начались претензии о том, что что-то откололось. Но на ремонт она не пришла, написав об этом за 20 минут до записи", – утверждает Бондар.

Во время второго визита клиентка, по словам мастера, была недовольна с самого начала.

"Во время покрытия она начала агрессировать, что я что-то делаю не так. Что именно, я так и не поняла. Я объяснила несколько раз вежливо, что именно делаю. Дальше сама начала нервничать. Я сказала, что на этом наша процедура завершена, и к сожалению, дальше мы продолжить не можем", – рассказала мастер.

Ударила по лицу и выкручивала руку

Бондар говорит, что клиентка начала ее оскорблять, кричать и ударила по лицу. Мастер утверждает, что упала со стула, ударившись головой.

"Далее начала меня бить и выкручивать левую руку. Я только кричала о том, что у меня больные суставы... Она продолжала выкручивать руку и я не нашла ничего лучше, чем укусить ее. Это ее остановило", – рассказала пострадавшая.

В Днепре клиентка избила мастерицу маникюра/Скриншот из Инстаграм Екатерины Бондарь

По ее словам, клиентка заставила удалить их переписку в Instagram и пригрозила "огромными проблемами", если мастер придаст ситуации огласку. Бондар утверждает, что напоследок женщина заявила: "Благодари Бога, что у меня хорошее настроение" и вышла из кабинета.

Пострадавшая подала заявление в полицию

Пострадавшая показала фото синяков на теле. Она обратилась с заявлением в полицию и сняла побои. По словам Бондар, медики зафиксировали у нее "повреждение капсульно-связочного аппарата сустава левой лучезапястной кости", многочисленные ушибы и сотрясение мозга. В опубликованном заключении судмедэксперта говорится о легких телесных повреждениях: ушиб мягких тканей и синяк.

В Днепре клиентка избила мастерицу маникюра/Скриншот из Инстаграм Екатерины Бондарь

Мастер прокомментировала ТСН.ua, что 25 мая к ней приезжал следователь из Чечелевского отделения полиции, однако выписку из Единого реестра досудебных расследований ей не предоставляли.

“Сказали очень мало доказательств. Видео с камер не сохранилось, и мало кто ее (клиентку – ред.) видел. Камеры были только в коридоре. У одних соседей в воскресенье сменили флешку, поскольку заполнилась память. А у меня не было их номера, там (в офисе – ред.) никто ни с кем не общается. У других соседей, они недавно заехали, камеры не успели включить”, – объяснила ТСН.ua Бондар.

В полиции не смогли ответить ТСН.ua, ищут ли женщину, набросившуюся на мастера. Мы направили запрос правоохранителям и ждем ответа.

В Днепре клиентка избила мастерицу маникюра/Скриншот из Инстаграм Екатерины Бондарь

Клиентка удалила свой профиль в соцсетях

Пострадавшая рассказала ТСН.ua, что понимает, что доказательств нет, а клиентку видел только ее парень, поэтому дело будет трудно довести до суда. В комментариях к публикации мастера коллеги призвали установить камеры в кабинете для безопасности, ведь клиенты бывают разными.

В Днепре клиентка избила мастерицу маникюра/Скриншот из Инстаграм Екатерины Бондарь

Бондар показала в соцсети единственное фото клиентки из ее профиля в Инстаграм, который женщина уже удалила. Киевская фотограф Юлия Василюк прокомментировала, что также имела неприятный инцидент с этой женщиной.

“Сейчас сделаю пост и себе! Эта девочка делала у меня фотосессию. Что кончилось скандалом и возвратом средств. Не ожидала”, – написала фотограф.

Напомним, ТСН.ua собрал подборку из топ-5 пять модных идей маникюра на весну, которые могут вам понравиться.

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