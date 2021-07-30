"Я увидел огненное торнадо": туристы рассказали об апокалиптическом отдыхе в Турции (фото)

Некоторые туристы отдыхают в Турции без всякого дискомфорта.
Только мир начал оправляться от пандемии коронавируса и восстанавливать туризм, как Турцию постигло новое несчастье — масштабно и стремительно начали гореть популярные среди украинцев курорты. Известно, что огонь бушует в шести регионах и спасатели сообщают по меньшей мере о 20 мощных центрах возгорания, больше всего пострадал Манавгат.
Туристов в некоторых провинциях уже отселили из отелей, некоторые из украинских отдыхающих сообщают о проблемах со светом, водой в номерах. Но есть и такие, которые наслаждаются теплым солнышком на берегу Средиземного моря.
Что рассказывают туристы о ситуации на охваченных огнем турецких курортах, выяснял ТСН.ua.
Разрушительные пожары в Ичмелере
Как рассказал турист, который сейчас с семьей отдыхает в курортном Ичмелере, там начало активно гореть со вчерашнего дня. По его словам, он находился в гостиничном номере, как вдруг в помещении стало темно. Выйдя на балкон, он увидел лесной пожар, который быстро разгорелся. И уже через сутки, говорит мужчина, в отеле началась эвакуация.
"Когда вышли из отеля, то увидели, как горело все. Я увидел огненное торнадо, метров 50 высотой", — вспоминает он.
Другие люди, по его словам, тоже начали собираться и бежать от огня, в городе началась паника. К Ичмелеру, по словам украинца, пожар подошел вплотную. Фактически населенный пункт спасла дорога. В конце концов пожар несколько утих, но уже сегодня, 30 июля, начало гореть все активнее.
В сообществах в Сети можно увидеть сообщения, в которых люди жалуются на бездействие некоторых туроператоров и жалуются на ядкий дым и пепел, который летает в воздухе.
Также в одном из сообществ в Сети турист пишет, что на сейчас в Ичмелере ситуацию снова ухудшается — становится дымно и душно.
"Думаю, что к вечеру будем без связи", — пишет мужчина.
В комментариях под его публикацией другие отдыхающие также рассказывают о том, что происходит рядом с ними:
- "Знакомые живут прямо над Мигросом с Ичмелере. Дым, пепел, дышать нечем, покидают город"
- "Сителер также разгорелся вновь. Пожар ползет к Go Card и вниз к домам"
- "Опять горим, сильно горит"
Масштабные возгорания в Бодруме
Другая туристка, которая сейчас в Бодруме, в одной из популярных соцсетей разместила публикацию, в которой написала, что сегодня в городе частично сгорели два крупнейших отеля.
"Сегодня загорелся лес и частично сгорели два крупнейших и значимых отеля в Бодруме ... Другую группу эвакуировали. Шок", — написала она, прикрепив фото с жутким пожарам в городе.
В то же время другая украинка в комментарии ТСН.ua сообщила, что сейчас в Бодруме много людей, но говорит, что рядом с ее отелм возгораний нет.
"Я слышала об этом, но ничего не вижу. У нас рядом ничего такого нет. Вообще нет никаких признаков", — ответила туристка нам.
Жуткое возгорание в Мармарисе
Теперь же один из самых разрушительных пожаров в Мармарисе. Так, одна из туристок в сообществе в Facebook пишет, что они вторые сутки в эпицентре пожара. По ее словам, даже если дома в нескольких километрах от огня, но так или иначе дым и огонь четко видно, и поэтому, говорит, очень важно стабилизировать эмоциональное состояние.
Женщина, которая по специальности психолог, в такой напряженной ситуации советует прежде всего, продумать "план Б", объяснить детям, что происходит, и как действовать в случае ухудшения ситуации, пить много воды, заниматься любыми физическими упражнениями для приведения эмоций в норму. Также она советует медитацию.
"Да и обнимайте друг друга чаще ... Сил, терпения", — говорится в ее посте.
По словам журналиста ТСН.ua, сейчас в Мармарисе можно увидеть несколько возгораний, которые пытается потушить лишь один вертолет и самолет.
В свою очередь, специальный корреспондент "ТСН. Недели" Константин Грубич, который тоже сейчас отдыхает в Мармарисе, опубликовал видео, показав, как на курорте тушат пожар.
В Сети тем временем пользователи пишут, что огонь в Мармарисе уже дошел к поселениям. Сейчас местные граждане помогают спасателям и пожарным тушить пламя.
По состоянию на сейчас известно о как минимум четырех жертвах стихии в Турции, 183 человека пострадали, из них 58 человек госпитализированы, повреждены более 100 частных домов и сооружений. По информации МИД, среди пострадавших украинцев нет.
Как сообщалось, 30 июля Украина направляет два пожарных самолета в Турцию для тушения очагов лесных пожаров, бушующих вблизи города Манавгат (Провинция Анталия) и котоые распространились на территорию провинций Османие, Кайсери, Коджаэли, Адана, Мерсин и Измир.
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