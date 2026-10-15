"Я увидела, что пальца нет": в больнице Одессы травмировали младенца — шокирующая история (видео)

В больнице травмировали ребенка. Фото иллюстративное / © unsplash.com

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В одесской больнице во время снятия катетера новорожденной девочке отрезали часть пальчика. Но вместо объяснений мама якобы услышала от медсестры лишь: «Это просто царапина».

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

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Что случилось с младенцем в больнице Одессы

На днях в соцсетях появился пост женщины по имени Ирина Величенко. Она — мама двух девочек. Свою младшую дочь, Аврору, женщина родила совсем недавно. Малышка ещё даже не успела как следует познать этот мир, крепко схватить маму за палец своей маленькой ладошкой, как уже испытала страшную боль.

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Всё произошло двенадцатого октября в одной из детских больниц Одессы. Обычная медицинская процедура, которая, казалось бы, не должна была представлять никакой опасности, обернулась травмой для новорожденной девочки. Мы же четырнадцатого октября лично связались с мамой маленькой Авроры. Женщина подробно рассказала нам, что происходило за стенами больницы, как на травму дочери отреагировали медики и через что пришлось пройти её семье.

Маленькую Аврору вместе с мамой выписали из роддома. Однако уровень билирубина в крови младенца оставался высоким. Семья вернулась домой, но уже на следующее утро отправилась в частную клинику, чтобы повторно сдать анализы. Результаты насторожили медиков. Все врачи, к которым обращались родители, настаивали: ребёнка нужно срочно госпитализировать.

Вызвали скорую. Дежурный врач также подтвердил — уровень билирубина продолжает расти, поэтому медлить нельзя. Так мама с новорожденной дочкой оказались в реанимационном отделении детской больницы на улице Дача Ковалевского в Одессе. Ирина подчеркивает: к врачам реанимации никаких претензий не имеет. Говорит, что там действительно боролись за здоровье её дочери, помогали и делали всё необходимое. Казалось, самое страшное уже позади. Но через несколько дней история приняла новый, болезненный поворот.

Чуть позже в палату зашла медсестра, чтобы снять катетер. Она попросила маму пройти с ней в процедурный кабинет. Там младенца уложили на пеленальный столик. Медсестра взяла специальную жидкость и распылила её на пластырь, чтобы тот легче отклеился от нежной детской кожи. А затем, по словам мамы девочки, достала ножницы.

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На крик в процедурный кабинет вбегает санитарка и вместе с медсестрой приступает к остановке кровотечения. Но, по словам Ирины, обе женщины делают всё так, чтобы она не смогла разглядеть, что именно случилось с ручкой её дочки. Далее — в спешке накладывают бинт, плотно перевязывают травмированную руку и отдают младенца матери.

«У ребёнка был шок, он просто вдруг замолчал… Я просто увидела, что пальца нет», — вспоминает Ирина.

Женщина рассказывает: вместо того, чтобы объяснить, что произошло, медсестра якобы стала отвлекать её разговорами. Мол, возможно, у кого-то из семьи есть такая особенность организма, из-за которой кровь трудно остановить. Но женщина видела — пальчик дочки продолжает кровоточить. Встревоженная мама начала звать на помощь врачей. А медсестра, по словам Ирины, всё это время стояла рядом и уверяла: ничего страшного, это всего лишь маленькая царапина.

Пока врачи пытались остановить кровотечение, медсестра, которая, по словам Ирины, и нанесла ребенку травму, куда-то исчезла. Мама же немедленно позвонила мужу, а затем — в полицию. Спустя считанные минуты в больницу уже спешили и родственники девочки, и правоохранители.

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Как медики спасали ребенка

Детская городская клиническая больница № 3 в Одессе имеет два корпуса, расположенных в разных частях города. Один — на улице Заболотного, другой — на Даче Ковалевского. Именно в последнем и произошла эта история. Здесь работают реанимация и детское отделение, однако нет травматологии и хирургии. А значит, и профильных специалистов, которые могли бы оказать младенцу дальнейшую помощь на месте. Поэтому медики из корпуса на улице Заболотного отправляются на скорой помощи на «Дачу Ковалевского», чтобы забрать Ирину с маленькой дочкой и перевезти их в своё отделение. По прибытии врачи приступают к обследованию травмированной ручки. И для крошечной девочки начинаются новые мучительные испытания.

Медсестра признала свою вину и извинилась

Между тем выясняется ещё одна важная деталь. По словам Ирины, кто-то из сотрудников медучреждения попросил её мужа, Дмитрия, встретиться с медсестрой, которая нанесла травму ребёнку. И уже во время разговора с отцом маленькой Авроры женщина, как рассказывает семья, признала, что именно она нанесла травму младенцу. А впоследствии медсестра лично извинилась и перед Ириной.

По словам матери девочки, правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело. Следственные действия продолжаются, обстоятельства инцидента устанавливаются. Лечение маленькой Авроры продолжается, а её семья сейчас ожидает конкретных действий со стороны всех ответственных инстанций.

Реакция руководства больницы

Чтобы услышать и другую сторону этой истории и выяснить, что именно произошло, мы решили обратиться непосредственно к руководству больницы. На официальном сайте медучреждения находим номер генерального директора. Звоним. Однако в ответ — тишина.

Пытаемся дозвониться по горячей линии. Находим номер приемного отделения. Там все-таки берут трубку, но объясняют: соединить нас с руководством или другими ответственными лицами не могут. Мы оставляем свои контакты с просьбой о обратной связи.

«Мы по-прежнему пытаемся связаться с руководством больницы, чтобы узнать их позицию по поводу этого инцидента и получить ответы на вопросы, которые до сих пор остаются открытыми. Продолжаем следить за развитием событий и обязательно сообщим вам о новых подробностях», — говорится в материале.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: У МЛАДЕНЦА ОТРЕЗАЛИ ЧАСТЬ ПАЛЬЦА?! УЖАС в ОДЕССКОЙ БОЛЬНИЦЕ! Медсестра говорит: «Это царапина»?!

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