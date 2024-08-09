"Я уже ничего не боюсь": осужденная присоединилась к ВСУ и стала штурмовиком

Контракт на военную службу подписали уже семь осужденных украинок. Среди них есть и те, кто на передовой уже получил ранения. Заявки других желающих еще рассматривают командиры. В Министерстве юстиции говорят: никаких ограничений по полу в законе нет. Хотя и признают: прежде всего проработали привлечение в армию осужденных мужчин. Их уже более шести тысяч.

Что мотивирует украинок сменить тюрьму на передовую - узнавала корреспондент ТСН Ольга Павловская.

Военная Оксана на передовую попала из тюрьмы

Оксана не скрывает: на передовую попала из-за решетки.

"Это каждый можешь сидеть в колонии, но стать человеком - могут не все. Война всех меняет", - говорит она.

Одна из семи осужденных женщин, ставших к оружию, она уже получила ранения на нуле в Донецкой области.

"Сухожилия мне задело, а тут в кость пуля полетела. Слава Богу, что я не осталась инвалидом. Он меня спас. Так что можно идти дальше воевать", - говорит военная.

Работала уборщицей, и как сама признается, из-за ошибки, неправильной компании и стечения обстоятельств, получила срок - семь лет за грабеж. Отсидела год, когда узнала о возможности пойти в армию. И говорит: не колебалась.

Штурмовичка Оксана рассказала, как присоединилась к ВСУ

"Я хочу защищать Украину, вы понимаете? Мне все равно, что со мной будет - убьют или нет. Мне уже это не страшно", - говорит она.

Она прошла собеседование с командиром, врачебную комиссию, в итоге получила условно-досрочное освобождение и подписала контракт. После обучения стала штурмовичкой.

"Я никогда не держала автомат в руках. Меня научили, слава Богу. Как говорится, на все воля божья. Сразу было страшно. Глаза боялись, а руки автоматически уже знали, что надо делать, потому что нас учили до этого", - добавляет военная.

Искра говорит, что хочет в армии упаковать вину

Искра говорит, что она тоже хочет присоединиться к армии. Она еще ждет, возьмут ли ее в армию в сорок семь лет и без образцовой биографии. Говорит: прежде всего хочет искупить вину.

"В результате моих действий погиб человек. Вот пыталась доказать, что не желала этого. Так сложилось. Это тяжелое очень ощущение. Невозможно передать. Я делаю все для того и делала, чтобы действительно доказать, что я могу быть достойным членом общества", - говорит женщина.

Искра тоже хочет присоединиться к армии

До освобождения Искры остается больше года. В тюрьме работает швеей. Но войску предлагает все свои навыки.

"И готовить, и ухаживать за тяжелыми ранеными, и первую помощь, потому что я работала в больнице на скорой помощи, приемное отделение. Вида крови я не боюсь", — объясняет женщина.

Карина тоже ждет визита ТЦК

Всего месяц как в колонии, впереди еще более пяти лет за кражи и уже хочет как можно скорее попасть в армию - Карина ждет визита ТЦК.

"Я хочу таким образом подняться в глазах детей", - говорит она.

Ее двое детей сейчас у родственников. Говорит: пусть лучше ее с войны будут ждать, чем из тюрьмы. Карина не знает, кем может стать в армии. Пока готовит резюме.

Карина тоже хочет присоединиться к ВСУ

"Я не боюсь в этой жизни уже ничего. Все хуже всего случилось", — объясняет осужденная.

Сколько осужденных присоединились к войску

Семь осужденных женщин уже получили решение суда об условно-досрочном освобождении и пошли в армию - говорят в Минюсте. Это на фоне шести тысяч заключенных-мужчин, выразивших такое желание, в законе ограничений по полу нет.

"По процедуре с каждым осужденным ведется собеседование с командиром, и командир дает согласие. То есть, если эти семь женщин получили соответствующие решения суда, это означает, что с каждой из таких женщин были проведены собеседования, и командиры увидели их пользу в своих подразделениях в будущем. Это может быть любая работа, которая полезна на фронте", - говорит заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

Не могут сменить тюрьму на войско осужденные за преступления против нацбезопасности, убийство двух или более людей или с особой жестокостью. Также не выйти таким образом из-за решетки и топ-коррупционерам. В то же время заключенные, которые стали к оружию, будут служить до конца военного положения - даже если по приговору им оставался меньший срок.

Из женской тюрьмы - на войну! Что мотивирует заключенных женщин идти в армию?

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