"Я зажаренным был, с корочкой": в закрытом госпитале в Брюсселе спасают бойцов со сверхтяжелыми травмами

Медицинская эвакуация – специальная программа, позволяющая вывозить украинских раненых на лечение в зарубежные клиники. Там сейчас сотни украинцев, преимущественно с тяжелыми ранениями, нуждающимися в специальном и длительном лечении. В одной из закрытых госпиталей в Брюсселе несколько месяцев назад едва живых доставили нескольких наших защитников, говорится в ТСН.

«Те первые разы, когда я их видел, благодарить Бога, что я себя сдерживал и у меня не текли слезы, но были случаи, когда я выходил в коридор, потому что не мог. С одной стороны были очень тяжелые раны, а с другой — уверенность в нашей победе”, — говорит отец Олег, который с ноября поддерживает бойцов, которых доставляют в клинику с тяжелыми травмами.

В отделении, которое специализируется на лечении ожогов средней и тяжелой степени, много украинских бойцов.

Артемовые раны до сих пор заживают

Артемовые раны до сих пор заживают, раньше даже перевязки ему делали только под общим наркозом, но вот уже неделю, как он сам начал ходить. Все благодаря медикам и груде специальных приборов, помогающих для начала хотя бы поставить тело в вертикальное положение. “Аппарат специальный – кровать, на ней ложишься привязывающие ноги, живот, врач придерживает грудь и кровать поднимает тебя и ты стоишь привязан к кровати. Это очень больно, в первый раз ты стоишь весь красный и очень больно…”, — вспоминает боец.

Артем подорвался на Луганщине и обгоревший еще полтора километра шел к блокпостам, откуда его лодкой смогли перевезти в ближайший медпункт. В теле множество осколков, самые мелкие – в глазах, их еще нужно будет вытаскивать, чтобы вернуть зрение хотя бы на один глаз. С собратьями он все еще на связи и уверен в их решимости. “Нет обратного пути, отступать или дать слабину, я думаю уже все мучения и все страдания. Думаю, наши ребята все выдержат и смогут довести до конца все это”, — убежден Артем.

“Смотрите, был куском угля, сейчас стал нормальным и не скажешь, что я был зажаренным. Я вижу свои фотографии. Так как мясо жарил, то с корочкой, такое получилось, так вот и я был”, — так Сергей решается теперь шутить над собственным состоянием после ранения.

В своем TikTok «Одноглазый Джо» умудряется хохотать даже над своей утратой глаза.

В своем TikTok «Одноглазый Джо» умудряется хохотать даже над своей утратой глаза.

Говорит, когда взорвался дом с нашими воинами в Херсонской области, он улетел на 7 метров. Теперь, кроме ожогов и глаз, ему нужно еще возродить ногу. Но он уже пообещал отцу Олегу. "Я же вам сказал, я восстановлюсь на 99.9, один процент на глаз сбрасываю", — говорит Сергей.

Медицинская эвакуация: зарубежные клиники спасают жизнь украинских защитников с тяжелыми ранениями

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