"Я жалею, что не обняла его": трагическая история мастера спорта из Ирпеня, которого расстреляли россияне

Украина в эти дни вспоминает годовщину освобождения Киевщины и героизм людей, которые защищали страну и погибли в боях с российскими оккупантами. Среди жертв российского террора есть, как и военные, так и гражданские, которые в 2022 году защищали Ирпень и спасали других людей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сколько украинцев погибло во время обороны Ирпеня

Во время боевых действий два года назад, только в Ирпене погибло 39 бойцов теробороны Ирпеня и более 50 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Чтобы почтить героев - презентовали Книгу памяти с историями жизни павших ирпенцев. Пока книга в электронном формате, потому что война еще продолжается и количество погибших героев, к сожалению, увеличивается.

В Ирпене планируют открыть военное кладбище для погибших на войне ирпенцев и воинов, родина которых пока оккупирована. Над проектом кладбища сейчас работают архитекторы. Обещают презентовать в мае.

История мастера спорта, расстрелянного россиянами

Мастер спорта международного класса Алексей Джунковский погиб во время обороны Киевщины. Его жена Настя вспоминает, что ее муж во время боевых действий помогал гражданским, которые прятались от оккупантов. Он приказал жене выезжать с дочкой. Она умоляли бежать вместе.

"Я не знала, что я больше его не увижу. Я жалею, что я не подошла и не обняла", - вспоминает женщина.

Анастасия и Алексей

Боксерский клуб, где Алексей проводил тренировки, в подвальном помещении. Здесь местные сначала прятались, а потом их тренер вывозил из города. Именно у разрушенного моста, через который спасались люди, Анастасия в последний раз увидит живым мужчину. Всего несколько секунд.

Спасенные Алексеем ирпенцы и рассказали, как погиб детский тренер. В тот день снова шли жестокие бои. В боксерском зале прятались люди. Вдруг на пороге появились российские оккупанты. Они в испуге тоже бежали прятаться. Но украинский боксер российский дух не стерпел. Трое против одного. Оккупантам кулаками одолеть детского тренера не удалось. И они его расстреляли. Это было за неделю, до освобождения Ирпеня.

Место, где россияне убили Алексея Джунковского

Дом, где Алексей Джункивский тренировал детей: без крыши, со сгоревшими этажами, выбитыми окнами и иссеченным фасадом. Восстановить многоэтажку и отблагодарить таким образом погибшего спортсмена взялся боксер Александр Усик.

Сбор средств на восстановление был объявлен год назад. И уже эту годовщину увольнения Киевщины – боксерский клуб уже имени своего погибшего тренера – встречает с открытой дверью.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:Новости ТСН 13:00 за 1 апреля 2024 года | Новости Украины

Напомним, как выглядят Буча и Ирпень, которые беспощадно уничтожала армия Путина.

Читайте также: