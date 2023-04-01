"Я знаю, где ты живешь": в Киеве экс-курьер Glovo преследует и угрожает заказчице изнасилованием и убийством (фото)

В Киеве уже бывший курьер Glovo угрожает изнасилованием и убийством 25-летней девушке, заказавшей продукты через службу доставки. Отдав пакет, парень начал следить за киевлянкой, звонить и писать ей с разных аккаунтов, отправлять фото своего полового органа. Как оказалось, девушка – не единственная пострадавшая от него.

Блогер и модель Ксения Шевченко дала огласку ситуации, в которой оказалась, на своей странице в Instagram. Она рассказала для ТСН.ua, что все началось 4 марта, когда она получила заказ от курьера возле своей квартиры.

"Где-то через минуту он написал мне в вайбере. Какие-то комплименты и что доставит мне все что угодно бесплатно. На что я ответила "спасибо" и заблокировала его на всякий случай. И все, несколько недель ничего не было. Началось несколько дней назад. Он начал писать в вотсапе и телеграме. Я везде его блокировала", — прокомментировала для ТСН.ua Ксения.

По словам девушки, после этого парень начал ей угрожать. Для этого курьер создавал новые аккаунты. Пострадавшая считает, что он долго и тщательно следил за ней в соцсетях, ведь цитировал в сообщениях то, что она публиковала на странице.

Скриншот сообщений парня / Фото: ТСН.ua

Парень угрожал Ксении / Фото: ТСН.ua

"Вчера, когда он писал "я знаю, где ты живешь", было несколько звонков в домофон. Сколько здесь живу, такого не было, посторонние не звонили. А тут молчали в трубку. Я не знаю на все 100% это он или нет, но это было именно в тот момент, когда он мне угрожал. Писал "бойся, я сейчас приеду", — добавила Ксения.

Киевлянка объяснила, что смогла сделать скриншот не всех сообщений от курьера, ведь он быстро удалял их в мессенджере. Парень пытался взломать ее аккаунты и мобильный банкинг.

Парень угрожал девушке и отправлял фото полового органа / Фото: ТСН.ua

"Он мой номер сбросил в какую-то программу, мне целый день присылали кучу спама. Сбросил его в какую-то группу о проститутках, и мне звонили вчера целый день. Он сказал "ну все, давай я остановлю спам-рассылку и забудем". Я ответила "нет". Я все доведу до конца, поскольку я не единственная пострадала от него", — отметила Ксения.

После того, как девушка поделилась историей в Сети, ей написали несколько девушек, которые тоже пострадали от угрожавших им курьеров. Три из них — сталкивались именно с этим парнем из Glovo.

Экскурьер преследовал еще одну девушку около трех лет

Пострадавшая написала заявление, парень угрожал вывезти его в лес в багажнике / Фото: ТСН.ua

Скриншот

Ксения и еще двое киевлянок написали заявления в полицию. Правоохранители зарегистрировали обращение в журнале единого учета и устанавливают все обстоятельства инцидентов. Пострадавшая Ксения надеется, что парня справедливо накажут, ведь он представляет угрозу, считает она.

Скриншот

Скриншот

В компании Glovo сообщили ТСН.ua, что этот курьер у них больше не работает. Как только клиентка обратилась к ним с такой жалобой, его отключили от платформы.

"Мы искренне сочувствуем пользователю платформы. Ситуация, с которой она столкнулась, недопустима. Подобному поведению не место на нашей платформе, поэтому мы отключили бывшего курьера, только что узнали об этом, и категорически осуждаем его действия. Указанное лицо отключено нами от платформы без права повторного подключения. Компания готова сотрудничать с полицией в предоставлении всей имеющейся у нас информации, чтобы ускорить процесс", — отметили ТСН.ua в пресс-службе компании.

Фото бывшего курьера Glovo предоставила пострадавшая

В Glovo объяснили, что в несколько этапов проверяют тех, кто хочет подключиться к их платформе как независимый курьер. Желающие заполняют заявку, предоставляют документы, удостоверяющие личность, с ними проводят телефонную и очную беседы. После этого кандидаты проходят серию онлайн и офлайн тренингов, во время которых оценивается их поведение и адекватность.

"И только после всех этапов происходит регистрация курьера на платформе. Конфиденциальность является самым высоким приоритетом для нас, и курьеры имеют лишь временный доступ к данным пользователей, необходимых для выполнения заказа", — добавили ТСН.ua в Glovo.

Фото бывшего курьера предоставила пострадавшая

Пострадавшая Ксения утверждает, что уже бывшего курьера, привезшего ей заказ, зовут Олег Кушка. На своей странице в Instagram парень опубликовал видеообращение, в котором опровергает обвинения девушки. Он утверждает, что только однажды написал ей "привет" в мессенджере, а все остальное она якобы придумала для хайпа.

Скриншот из инстаграмм Ксении / Фото: ТСН.ua

Пострадавшая написала заявление в полицию / Фото: ТСН.ua

В Кривом Роге курьер подрался с заказчиком | Новости Украины

Читайте также: