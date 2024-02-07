"Ядерная безопасность хрупкая": руководитель МАГАТЭ Гросси сделал тревожное заявление о Запорожской АЭС

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вчера прибыл в украинскую столицу, где он прокомментировал состояние Запорожской атомной станции, на которую отправляется сегодня утром, он заметил — ядерная безопасность хрупкая.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ирины Прокофьевой.

Директор МАГАТЭ уже в четвертый раз приехал в Украину. Его цель – попасть на оккупированную россиянами Запорожскую АЭС.

Российские террористы захватили Запорожскую АЭС 4 марта 2022 года. Зашли с боями, почти сразу фактически вывели ее из строя, превратили в свою милитарную базу, допустили восемь блекаутов станции и снова заминировали периметр.

Гросси в Киеве

Однако, к этим проблемам добавились две другие. И они этот хрупкий баланс, о котором говорит директор МАГАТЭ, могут существенно нарушить. Первая - на станции критически не хватает лицензированного персонала. Из десяти тысяч, которые должны были бы там работать - осталась хотя бы половина. Еще какую-то часть из них - россияне просто не пускают на рабочие места из-за их проукраинской позиции. А это прямая угроза безопасности станции.

Также в Энергоатоме заявляют - вот-вот истечет разрешенный производителем срок пребывания ядерного топлива во всех шести реакторах. И это еще одна - новая угроза ядерной безопасности.

"Это очень важный вопрос. Вопрос завершения эксплуатации ядерного топлива. Мы сегодня обсуждали его вместе с министром. И этот вопрос будет вопросом номер один в моих дискуссиях с нынешним руководством станции завтра и руководством России на следующей неделе. Наша идея заключается в том, чтобы прибыв на станцию, мы смогли дать независимую оценку", - говорит Гросси.

И самое главное - найдется ли решение. Потому что пока в мире, который никогда не сталкивался с подобным вызовом, вариантов немного. ЗАЭС - нужно вернуть под украинский контроль.

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Напомним, по последним данным МАГАТЭ, ЗАЭС потеряла резервный источник питания на несколько часов, а по периметру эксперты снова зафиксировали мины.

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