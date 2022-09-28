Ядерная война: военный эксперт спрогнозировал, какие объекты в РФ могут обстрелять США

США не нанесут превентивного удара по России, когда Путин вздумает применить ядерное оружие.

Однако, если РФ решится применить ядерное оружие, то его ядерные объекты, военные базы и флот станут первоочередными целями.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Если Россия применит против Украины ядерное оружие, то США могут ударить по ядерным объектам государства-агрессорки. Уже есть четкое заявление, что это будут ядерные объекты, военные базы РФ, базы российских флотов. Это будут первоочередными целями. То есть, чтобы избежать дальнейшей эскалации войны. Второе — это экономика РФ, будут жесткие меры", — сказал Снегирев.

Напомним, Российская Федерация может нанести тактический ядерный удар по Львовской области или Карпатам.

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