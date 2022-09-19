Ядерное оружие или мобилизация: Фейгин рассказал о возможных вариантах, к которым может прибегнуть Путин

По мнению Марка Фейгина, сейчас Кадыров и Пригожин соберут еще 15 тысяч – и вот это будет последний резерв.

Ядерное оружие – последний вариант для Путина в войне с Украиной. Перед этим может быть всеобщая мобилизация.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин.

"Они (российская верхушка – ред.) скорее прибегнут к всеобщей мобилизации, потому что там еще нужно смотреть, как оно все дальше пойдет, а ядерное оружие назад не отыграешь. Я думаю, что этого последнего средства ему (Путину – ред.) не дадут. В мобилизацию еще могут поиграть, а вот с ядерным оружием — нет. Путин уже этой возможности не имеет, как мне кажется. Ради чего? Чтобы спасти безнадежную ситуацию? А если не спасешь и по тебе ударят ядерным оружием", — отмечает оппозиционер.

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По мнению Фейгина, Путин попытается сейчас решить проблему имеющимися ресурсами – Пригожиным и Кадыровым.

"Если уж там не получится, то тогда они прибегнут к мобилизации. Это где-то несколько месяцев. Если, конечно, за эти пару месяцев ситуация для России не станет критической и проводить мобилизацию не будет смысла", — добавил он.

По словам правозащитника, пока у российской верхушки не возникло осознания более 50 тысяч погибших, а вот мобилизация им в этом может помочь.

"Думаю, что сейчас Кадыров и Пригожин соберут еще вместе 15 тысяч – и вот это будет последний резерв", – подытожил Марк Фейгин.

Напомним, ранее президент США Джо Байден предостерег Путина от применения химического или ядерного оружия против Украины.

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