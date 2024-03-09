Ядерное оружие по Украине: эксперт объяснил, каким может быть удар и при чем здесь гаубицы

Путин снова угрожает применением ядерного оружия Украине и нашим союзникам. Подобные заявления кремлевского диктатора и его подопечных возникают с определенной периодичностью. И это, соответственно, вызывает тревогу.

Сайт ТСН.ua выяснял, почему у Путина делают подобные заявления, какими могут быть сценарии применения ядерного оружия в Украине и какой будет на это реакция запада.

Путин играет с ядерной кнопкой

Угрозы ядерным оружием от Путина эксперты называют тактикой устрашения, которую российский диктатор использует в выгодный для себя момент.

"Путин стратегически использует два направления давления на руководство наших союзников в Европе и США. Первое – это эскалация конфликта с возможным втягиванием войск этих стран в войну. Второе – это угрозы применения Россией оружия массового уничтожения, прежде всего – ядерного, при условии если будут перейдены" красные линии" начертаны Кремлем. Это стратегический подход Путина и он его использует еще с 2014 года, особенно активно во время полномасштабной войны", — рассказывает сайту ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генерального штаба ( 2006-2010 гг).

Путин играет с ядерной кнопкой/коллаж ТСН.ua

Откуда возникает тема с ядерным оружием

Эксперт добавляет, что тема "с нанесением ядерного удара" уже стала в Кремле обыденной, они постоянно производят ее новые виды и варианты.

"Все это делается, чтобы тема "с ядеркой" была постоянно актуальна. Она нужна Кремлю для создания очередных волн запугивания людей и оказания давления на руководство государств-союзников Украины. Российский диктатор сам руководит моментом появления очередного заявления о ядерном ударе. Путин лично выбирает время, когда такая угроза должна прозвучать. В нужный момент делает заявления сам, или дает команду сделать это Медведеву, Захаровой или Лаврову. То есть это уже сформированная система и не просто пропагандистско-информационная, а именно военно-политическая. И Путин ею активно пользуется", – объясняет Игорь Романенко.

Ядерное оружие

Пугает, чтобы не давали оружия Украине

Военный эксперт приводит пример того, как Путин использует тему эскалации и давления на европейских лидеров.

"Как только президент Франции Эмманюэль Макрон делает заявление о возможности отправки войск в Украину, а канцлер Германии Олаф Шольц заговорил о возможности передачи нам дальнобойных ракет Taurus, как Путин мгновенно очерчивает для них "красные линии". И появляется заявление, мол, если Taurus нанесет удар по Керченскому мосту, то вот фото со списком мостов в Германии, куда полетят российские ракеты. И обе темы затихают, потому что это действительно откровенное запугивание", — объясняет Игорь Романенко.

Военный эксперт добавляет, что скандал по прослушиванию разговора немецких генералов по ракетам Taurus был организован именно спецслужбами РФ. Их цель одна – остановить поставки дальнобойного оружия для Украины. Ведь ее поставки от США уже пятый месяц тормозятся, поэтому нужно остановить поступление и из Европы.

Немецкая ракета Taurus / Фото: Associated Press

Мир закрыл глаза на химическое оружие, которое детонирует в Украине

По словам Игоря Романенко, россияне уже давно применяют оружие с ядовитыми химическими веществами. И перешли в этом все допустимые пределы.

"Химическое оружие массового поражения россияне использовали в Мариуполе, а также в Изюме, нарушая все условия ведения войны. Кстати, когда впервые заговорили об использовании ядовитых веществ оккупантами, то западные политики уверяли, мол, если будут доказательства использования химического оружия Россией, то они очень жестко на это отреагируют. Но, к сожалению, когда наши военные собрали все доказательства, должной жесткой реакции от западных партнеров мы не дождались. Нам ответили — химическое оружие Россией применяются не в больших масштабах", — рассказывает Игорь Романенко.

Химическое оружие, которое использует РФ против Украины

Он добавляет, что это похоже на ситуацию, когда российские ракеты и дроны залетали на территорию Польши, Молдовы и Румынии, в Польше даже погибли двое мирных граждан. А западные партнеры промолчали, будто ничего не произошло. Террористические действия РФ оставили без должного ответа.

"Между тем химическим оружием россияне продолжают атаковать позиции наших военных. Они делали это во время боев за Авдеевку и продолжают сейчас. Химическое оружие россиян не оказывает сразу летального эффекта, просто после поражения человек теряет ориентировку, впадает в панику и пытается вылезти из окопа, чтобы поймать глоток чистого воздуха, а в этот момент его просто уничтожают", — рассказывает Игорь Романенко.

Химическое оружие / Фото: Associated Press

Страх перед врагом – самая большая опасность

Он добавляет, что химическое оружие оказывает серьезное влияние на здоровье и самочувствие бойцов. Вещество повреждает почки и легкие. Бойцам приходится долго лечиться. Но ответной жесткой реакции, о которой говорили наши партнеры, к сожалению, нет.

"Путин видит, что Шольц его боится, а американцы не выполняют свои обещания по поставке оружия, находя миллион причин. И, соответственно, делает вывод, что ему можно все. Путин четко видит всю картину и в нужный момент поднимает градус напряжения – заявляя о возможность нанесения ядерного удара. И это действует на наших партнеров. Кстати, к ядерным угрозам Россия постоянно добавляет новые "красные линии". Раньше это было "не бить ракетами по Крыму", но мы уже не обращаем внимания на эти "линии", а просто уничтожаем врага. Показываем лидерам стран-партнеров, что Путин понимает только силу и больше ничего. Поэтому им тоже нужно отвергать свои страхи, действовать решительно и отстаивать общие интересы", — добавляет Игорь Романенко.

Российский диктатор хочет посеять панику в мире / Фото: ТСН.ua

Ядерное оружие из гаубиц и самолетов

Что касается применения ядерного оружия, то военный эксперт говорит, что россияне разрабатывали вариант по его локальному и тактическому применению с помощью гаубиц. То есть для нанесения точечного ядерного удара небольшой мощности, только чтобы напугать весь мир фактом ее применения.

"Такое оружие мощнее, чем тяжелые управляемые авиационные бомбы весом в 1,5 тонны. Пока враг пугает его применением. Сейчас россияне пытаются наступать, поэтому о применении ядерного оружия на территории Украины речь не идет. Но я думаю, что в определенный момент они могут на это решиться – запустить с гаубиц или сбросить с самолетов, но только тактически, то есть не мощное ядерное оружие. Поэтому полностью исключать такой вариант не стоит. Чтобы показать свое величие, они могут решиться. Но сейчас не тот период и время, когда Путин мог бы на такое пойти", — рассказывает Игорь Романенко.

Путин может использовать ядерное оружие, но не сейчас / Фото: pixabay.com

Как и чем спасаться

Эксперт добавляет, что в случае повышения ядерных угроз украинцам будут напоминать о том, как себя защитить и какие для этого применять укрытия. Собственно это и раньше делалось, когда нагнеталась эта тема.

"Наработки по вопросам ядерной безопасности остались еще с советских времен, когда началась гонка вооружения. Тогда советские руководители проводили эксперименты над людьми. Тот же маршал Жуков распорядился провести военных через место, где произошел ядерный взрыв. Многие солдаты тогда заболели и погибли, но для них это была лишь статистика. Соответственно, после этого разработали правила поведения и защиты в случае ядерного взрыва. Эти советы есть, и они не изменились. Для гражданских людей важно иметь средства индивидуальной защиты и знать, где находятся надежные укрытия", — говорит Игорь Романенко.

Следует знать, где поблизости есть надежное бомбоубежище

Как отреагирует мир?

По мнению эксперта, в случае применения Россией ядерного оружия на территории Украины — мир конечно отреагирует.

"Думаю, что реакция будет. Вопрос, в том — какой силы будет этот удар. Нам желательно действовать на предупреждение, чтобы этого не произошло. Я уже вам рассказывал о применении Россией химического оружия, и какова была реакция на эти факты наших союзников. Поэтому это тоже следует учитывать", — заключает Игорь Романенко.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что Украина уже готовилась к ядерному удару со стороны России: эксперт и свидетель событий рассказал потрясающие детали.

Читайте также:

За что Путин мстит Харькову и при чем здесь Одесса: эксперт рассказал, когда возможно повторное наступление россиян

Этого не должен знать враг: как и чем будут оборонять Киев в случае повторного наступления

"Космическая" воронка с озером под Киевом: что летело на столицу – северокорейская ракета или "Циркон"