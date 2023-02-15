Ядерное оружие РФ в Балтийском море: Жданов объяснил, зачем Путин провоцирует НАТО

Россия впервые за последние 30 лет начала развертывать в Балтийском море тактические корабли с ядерным оружием.

На днях разведка Норвегии сообщила, что Россия впервые с момента распада СССР вывела в Балтийское море корабли Северного флота с тактическим ядерным оружием на борту. Таким образом Владимир Путин пытается спровоцировать НАТО на эскалацию, чтобы добиться переговоров с мировыми лидерами.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Растет градус противостояния, Путин пытается провоцировать НАТО для того, чтобы получить от Альянса какой-то агрессивный шаг. Для того, чтобы их обвинить в агрессии и тут же предложить, как "миротворец", им переговоры. И при этом Путин будет вести переговоры уже не с нашим президентом", — объяснил Жданов.

Эксперт также напомнил, что сегодня у российского диктатора Владимира Путина все еще есть шанс на переговоры – это вывести войска из Украины.

"Но он не хочет с нами разговаривать. Он хочет разговаривать с Байденом, Макроном, Шольцом и остальными лидерами европейского или мирового сообщества глав государств. Но они не хотят", — подчеркнул он.

Олег Жданов также отметил, что НАТО достаточно быстро узнало о выводе ядерных боезарядов в Балтийское море, что свидетельствует о том, что отслеживается перемещение каждого ядерного боезаряда.

"Норвегия говорит о первом случае за 30 лет, а это означает, что норвежская разведка имеет детальную картину по всем местам хранения ядерного оружия и они четко уверены, что другие боезаряды на всей территории России не перемещались нигде. На сегодняшний день, де-факто, Балтийское море – это внутреннее море НАТО, один шаг отделяет Финляндию и Швецию от участия в этом Альянсе. Поэтому для России это очередной жест агрессии против цивилизованного мира. Он не будет эффективным и наоборот нанесет имиджевые потери для Российской Федерации", — резюмировал Олег Жданов.

Напомним, разведка Норвегии сообщила, что российские корабли с тактическим ядерным оружием впервые за 30 лет начали выходить в море.

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