Ядерное разоружение и шантаж: как и почему Россия десятилетиями препятствовала вступлению Украины в НАТО

В течение десятилетий российские власти всеми возможными способами и средствами препятствовали вступлению Украины в НАТО. Кремлевские власти пытались унизить роль Украины на международной арене, однако добиться своего россиянам в конце концов не удалось.

Россия препятствовала Украине на пути в НАТО еще задолго до Путина. В 90-е Москва объединила усилия с Вашингтоном, чтобы шантажом и угрозами забрать у Украины ядерное оружие. С приходом к власти Путина попытки России подчинить себе Украину почти не встречали сопротивления. До того момента, пока в ситуацию не вмешались украинцы.

Как наше государство теряло свои гарантии безопасности и как, казалось, неизбежное поглощение Украины Россией, остановили обычные граждане - рассказала корреспондент ТСН Мария Васильева.

Более 30 лет назад, 1 августа 1991 года, в Киев прибыл очень важный гость – президент США. Тогда Джордж Буш старший выступил перед депутатами Верховной Рады УССР.

Выступление Джорджа Буша старшего в Верховной Раде Украины 1991 / Фото: ТСН

Под впечатлением трагических событий в Югославии (когда страны обретали собственную независимость), Буш предостерег украинцев от "самоубийственного национализма". Он убеждал, что гораздо лучше было бы остаться в демократизированном Горбачевым СССР. Оппоненты Буша в США окрестили эту речь "котлетой-по-киевски", обвинили его в трусости и политической близорукости. Советские же депутаты аплодировали президенту Бушу, но уже через три недели в этом же зале была провозглашена независимость Украины. Независимость которой не хотел никто кроме самих украинцев.

Провозглашение независимости Украины в Верховной Раде 1991 года, Вячеслав Чорновил / Фото: ТСН

После развала СССР Украина унаследовала третий в мире арсенал ядерного оружия. 176 межконтитнентальных баллистических ракет в пусковых шахтах, более 4 тысяч ядерных боезарядов. Для сравнения во Франции их сейчас триста единиц, а в Британии — чуть больше двух сотен. Также в Украине было 103 стратегических бомбардировщика разных модификаций. Спрашивается: почему Украина не смогла сохранить такой мощный ядерный щит?

Леонид Кравчук объясняет, почему передал России все ядерное оружие Украины / Фото: ТСН

"Украина могла стать заложником ядерного оружия. В 1998 году по графику все ядерные боеголовки на 165 баллистических ракетах, ... они уходили из жизни... А их расчленить технологически могла только Россия... Ельцин откровенно сказал: "Если вы не отдадите, дождетесь этого критического времени, мы их не возьмем, это будет опасно для нас", — объясняет первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

По его словам, на Киев оказывали давление со всех сторон: Россия, которая стремилась остаться единственным ядерным государством в регионе, США, которые считали нацеленные на них советские ракеты угрозой для себя и даже сами украинцы, которые после Чернобыля опасались ядерного загрязнения. Технологическая цепочка в Советском Союзе была выстроена так, чтобы ее ключевые элементы оставались в Москве.

Владимир Горбулин, действующий первый вице-президент НАН Украины, который в 1991 году заведовал подотделом оборонного комплекса, связи и машиностроения Кабинета Министров Украины / Фото: ТСН

"Все ядерные заряды делали в России... Мы не могли работать с этими блоками... Уже к тому времени гарантийные сроки целого ряда большого количества блоков подходили к окончанию гарантийных сроков. Снять мы еще могли бы, наверное. А дальше что было делать с ядерным топливом? Мы не могли его утилизировать. И все выдумки о том, что мы могли что-то делать, это сказки. И им продолжают многие верить", — объясняет Владимир Горбулин, действующий первый вице-президент НАН Украины, который в 1991 заведовал подотделом оборонного комплекса, связи и машиностроения Кабинета министров Украины.

В дипломатических кулуарах украинцам намекали: суверенитет только что созданного молодого государства поддержат только в обмен на ядерное разоружение. Тогдашние руководители государства, озабоченные экономической катастрофой в стране, не имели представления, как противостоять такому выкручиванию рук.

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"Если мы не можем управлять, не можем воспроизводить, не можем пользоваться, линию технологическую построить не можем, потому что по тем расчетам она стоила бы 65 млрд долларов, а у нас в казне было пусто, вообще ни доллара!.. Мы с ядерным оружием, не имея вот этих систем испытания, управления, воспроизводства, походили бы на обезьяну, которая держит в руках гранату и зажала чеку", — говорит Леонид Кравчук.

Если стратегическим ядерным оружием Украина не управляла – все ключи и коды остались в Москве, – то тактическое оружие небольшой дальности поражения было полностью в руках украинцев. Именно его Россия схватила и увезла к себе первым.

В ноябре 1991-го ядерные ракеты, бомбы и торпеды в вагонах поторохтели на восток. Их отдали россиянам безо всяких условий и компенсаций. На основании каких документов и по чьему решению это было сделано, неизвестно до сих пор. Леонид Кравчук клялся, что не давал такого приказа. Пролить свет на эту темную историю не удалось даже специальной следственной комиссии, созданной в Верховной Раде в начале двухтысячных.

Юрий Костенко, министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности (1992-1994, 1995-1998). / Фото: ТСН

"Этот вопрос стопроцентно Кравчука. Уже тогда было министерство обороны в Украине, но оно (ядерное оружие — ред.) вывозилось не по решению украинского Минобороны, которому принадлежало это тактическое оружие, а по решению так называемого 4-го управления Генштаба СССР… Кравчук этим не интересовался", — заявил Юрий Костенко, министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности (1992-1994, 1995-1998 гг.).

Дальше взялись за стратегическое оружие. Администрация США уже во главе с Биллом Клинтоном, вспоминал Кравчук, буквально угрожала. Мол, если не отдадите боеголовки, начнется не просто давление, а санкции и экономическая блокада. В апреле этого года и сам Клинтон признался: теперь сожалеет, что заставлял Украину отказаться от ядерного оружия.

Экспрезидент США Билл Клинтон угрожал Украине санкциями в обмен на передачу ядерного оружия РФ / Фото: ТСН

"Я чувствую личную причастность, потому что я заставил их (украинцев – ред.) согласиться на отказ от ядерного оружия. И никто из них не верит, что Россия пошла бы на это вторжение, если бы Украина все еще имела свое оружие. Украинцы боялись отдать их ядерное оружие, потому что думали, что это единственное, что защищало их от экспансионистской России. Путин, когда увидел возможность, нарушил соглашение и сначала захватил Крым. И поэтому я чувствую себя ужасно", — сказал тогда Клинтон.

Носители ядерного оружия, десятки которых были в Украине, просто порезали и уничтожили / Фото: ТСН

Ядерное оружие не просто отдали, а отдали за бесценок. Военные чуть не плакали, глядя, как режут самолеты – носители ядерного оружия. Тяжелые стратегические бомбардировщики, которые сейчас Россия использует для ракетных атак в Украине. В 90-е их передали РФ в обмен на списание долгов за газ. Мы должны были получить международные гарантии собственной безопасности. Единственным действенным механизмом была защита НАТО. Однако тогда в Киеве боялись даже говорить вслух о вступлении в Альянс. Это ведь могло "расстроить" Москву. Так появился на свет Будапештский меморандум – где не было гарантий безопасности, но были политические заверения.

"Ядерное разоружение: это будет продолжаться годами, в пределах 10-15, до 20 лет. А в это время Украина постепенно входит в НАТО, как Польша... А не получилось, потому что наше руководство, когда говорили о НАТО, они же все коммунисты, вы же понимаете. Никто серьезно не занимался вопросом гарантий национальной безопасности. А те международные системы, которые уже работали, были неприемлемы для руководства того времени хотя бы потому, что это не нравилось России", — объясняет Юрий Костенко.

Будапештский меморандум, кроме США и Великобритании, подписала и Россия / Фото: ТСН

Будапештский меморандум, помимо США и Великобритании, подписала и Россия. Но Путин решил: обещания, которые давал Борис Ельцин, его ни к чему не обязывают. Потому что он, Путин, не согласен. В этом он признался еще в 2011 году в разговоре, который вспомнил Билл Клинтон. Тогда, говорит Клинтон, он понял: нападение России на Украину – только вопрос времени. В Украине тоже слишком поздно осознали ошибку.

"Я думаю, мы могли быть настойчивее, когда начинали чувствовать, что этот документ все больше теряет свою жизнеспособность с точки зрения безопасности Украины. Я считаю, мы здесь недоработали. Потому что, еще раз хочу повторить, никто никогда не думал, что может произойти война на нашей территории", — говорит Владимир Горбулин.

Россия вела себя все более агрессивно. В 2003-м она в очередной раз посягнула на территориальную целостность Украины, заявив претензии на остров Тузла в Керченском проливе. Конфликт удалось погасить, однако, в дальнейшем недружественные шаги Москвы только усиливались.

Россия отказывалась признавать границы в Черном море, обвиняла Украину в кражах газа, идущего в Европу, вытесняла Киев со всех важных рынков, особенно с рынка оружия, вела лживую пропаганду против Украины. Осознав опасность, Леонид Кучма объявил курс на присоединение к НАТО. При следующем президенте — Викторе Ющенко — это движение активизировалось.

Россия стремилась этого не допустить. Москва непрерывно коррумпировала украинских политиков. Первоначально это были коммунисты и социалисты, которые распространяли бред об опасности НАТО. Однако этот нафталиновый политический театр стремительно терял популярность. Тогда ставку сделали на Партию регионов, позиционировавшую себя как крепких хозяйственников из юго-восточных регионов, где пророссийские идеи разделяло немало людей. Глава партии – Виктор Янукович – в результате раскола в оранжевой власти оказался в кресле премьер-министра. Тогда же, в 2006 году в Брюсселе Янукович отказался от плана действий по членству, который Альянс планировал предложить Киеву.

Президент-беглец Виктор Янукович в 2006-м в Брюсселе отказался от плана действий по членству, который Альянс тогда планировал предложить Киеву. / Фото: ТСН

"Присоединение к ПДЧ – это вопрос времени. Сегодня, когда в украинском обществе нет поддержки в этом вопросе... Поддержка на уровне 12 или 25%, этого мало, чтобы делать такие шаги", — заявил тогда Янукович.

Вскоре Киев снова постучался в дверь НАТО. Однако в апреле 2008-го Украине и Грузии отказали в получении Плана действий по членству. Против них были Германия и Франция. Повлиял на это и Путин, который лично прилетел на саммит в Бухарест фактически с ультиматумом.

Путин лично приехал на саммит в Бухарест в 2008 году, когда Украина и Грузия отказали в ПДЧ в НАТО / Фото: ТСН

"Появление на наших границах мощного военного блока будет воспринято в России как прямая угроза безопасности нашей страны. И заявления о том, что этот процесс не направлен против России, удовлетворить нас не могут", — сказал Путин.

Путин вмешивался в дела Украины из-за Януковича и других муртадов / Фото: ТСН

Российский диктатор беззастенчиво вмешивался в дела Украины через своих марионеток – Януковича и Партии регионов. Граждане России возглавляли СБУ, контрразведку, министерство обороны. Армию уничтожали, спецслужбы кишили российскими агентами. Попытки Москвы любой ценой удержать Украину от побега под зонтик НАТО и ЕС были настолько грубы, что привели к восстанию.

Победа Евромайдана положила конец диктатуре Москвы. Тогда Россия вторглась в Крым, а затем и в Донбасс. Реакция Запада оказалась шокирующе беззубой – глубокая обеспокоенность и неглубокие санкции. В это время украинцы осознали все свои ошибки: никакие бумажные гарантии не защитят от врага. Украина утратила свой ядерный потенциал.

В настоящее время мы становимся самой милитаризованной страной Европы, способной вдохнуть новую жизнь в Северо-Атлантический Альянс. Который перед великой войной вел себя так, будто уже ушел на политическую пенсию.

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