Ядерные бомбы РФ в Беларуси: украинская разведка и эксперт прокомментировали возможную угрозу

Украинская разведка вместе с мировыми коллегами контролирует возможное размещение ядерного оружия и на территории Беларуси, отслеживает ситуацию и внутри России.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщил представитель ГУР минобороны Украины Андрей Черняк.

"Мы контролируем ситуацию, которая происходит на территории Беларуси, в частности, где расположены российские подразделения. Контролируем ситуацию и внутри России. Это в приоритете не только в украинских спецслужбах, но и у мирового сообщества. Тотальный контроль. Пока мы видим информационную акцию на уровне заявлений и слов (со стороны агрессора – Ред.), не больше", — сообщил Андрей Черняк.

По его словам, по оценкам разведки, заявления о размещении ядерного оружия в Беларуси – очередной шантаж оккупантов.

Россия может имитировать размещение ядерного оружия

В свою очередь, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорит, что к заявлениям о ядерной угрозе враг прибегает тогда, когда дела у него плохи.

"И когда дела плохи не только на поле боя. Тогда они прибегают к этой риторике. Но в данном случае это совсем другая история. Россияне угрожают размещать ядерное оружие на территории другой страны. Есть ли у них эта возможность – это другой вопрос. Это же не просто взять ракету с ядерной боевой частью и отвезти, например, в Беларусь, — говорит Александр Коваленко. — Для этого нужно готовить соответствующую инфраструктуру, где будет храниться это ядерное оружие, где будет проводиться его техобслуживание. Это комплекс работ. Этого не наблюдается, хотя Путин заявлял, что к 1 июля это будет готово. У меня есть большой скепсис по этому поводу. Но сам факт того, что Россия готова угрожать на таком уровне — это должно привлечь международное внимание. Сегодня к ним (России — Ред.) обратился якобы Лукашенко размещать ядерное оружие, завтра к ним может обратиться Башар Асад с предложением разместить такое оружие в Сирии, послезавтра – Николас Мадуро, мол, Венесуэла готова принять российское ядерное оружие".

Коваленко добавляет, что Россия может сделать очередной фарс, имитацию подготовки процесса. "Могут сказать, что вот там у нас ядерное оружие, а на самом деле там ничего не будет", – говорит эксперт.

Резюмируя, аналитик вспоминает события октября прошлого года.

"Еще в октябре 2022 года представитель российской делегации в ООН говорил, что они готовы предоставить Беларуси "Искандер-М" с боевой частью ядерного типа, а также модернизировать штурмовики Су-25, чтобы они имели бомбовую нагрузку ядерного типа. То есть речь может идти о ядерных бомбах или ракетах оперативно-тактического уровня для "Искандер-М" с ядерной боевой частью. Если в этом процессе начнется движение, то мировые разведки смогут увидеть его. Это невозможно скрыть", — говорит Коваленко.

Напомним, на днях российский диктатор Владимир Путин заявил о намерениях разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.

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