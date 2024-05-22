Ядерные учения России: эксперт разложил по полочкам "секреты" Путина и при чем здесь МиГ-31

Россия снова пугает мир. Тамошнее военное руководство начало военные учения с использованием ядерного оружия, в том числе, специальных боеприпасов для "Искандер" и "Кинжал".

Соответственно, весь мир в напряжении следит за их проведением, потому что от безумного российского диктатора можно ожидать чего-угодно.

ТСН.ua выяснял, зачем Путин начал военные учения с ядерным оружием, какова их цель и есть ли угроза Украине и миру.

Путин и ядерный шантаж

Военный эксперт Игорь Романенко говорит, что действительно в России начались военные учения с ядерным оружием. К ним привлечены разные комплексы, в том числе, и ракеты "Искандер" и "Кинжал", а также авиация, кроме того, задействована артиллерия, а именно гаубицы, которые могут отстреливать такие боеприпасы.

Российское ядерное оружие Фото: Unsplash

"Все это происходит для создания шума вокруг этой темы, чтобы усиливать психологическое давление на нас и наших западных партнеров. Сейчас с эскалацией на фронте ситуация складывается по-разному, поэтому враг прибегает к таким действиям — начинает военные учения с использованием ядерного оружия, да еще и объявляет об этом. Цель проста – запугать мир", — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Он добавляет, что ядерное оружие остается для Путина существенным рычагом, который он периодически использует для психологического давления на наших западных партнеров.

"Время когда нужно "потрясти" ядерной булавой Путину подсказывает его разведка, да и сам он это хорошо знает, когда это делать, потому что уже давно у власти, поэтому и демонстрирует ядерное оружие в условиях учений. В общем, по-моему мнению, российский диктатор не отважится его использовать с помощью авиации, но в какой-то момент может применить локально. Сейчас это лишь очередная демонстрация силы", - объясняет Игорь Романенко.

Он отмечает, что к ядерному шантажу Путин пытается привлечь Беларусь, заявляя о передаче ядерного оружия этой стране.

Путин и его ядерная "кнопка": зачем Кремль возобновил угрозы применения ядерного оружия. / Фото: ТСН.ua

"Пока российский диктатор лишь формирует определенные угрозы, но белорусам это оружие не передает. Таким образом Путин давит на наших западных партнеров, отмечая, мол, если вы даете Украине F-16, то мы передаем белорусам ядерное оружие. Такая тактика у диктатора", – замечает эксперт.

Он добавляет, что истребители F-16 могут нести на борту ядерную боеголовку, но нам дают именно ту модификацию, которая к этому не приспособлена.

Сколько будут длиться ядерные учения и что это такое

По словам военного эксперта, учения с использованием ядерного оружия у россиян могут продолжаться 3-4 дня.

Игорь Романенко хорошо знаком с самим процессом проведения подобных учений, потому что в свое время командовал ракетным полком и зенитно-ракетной Киевской бригадой. В его подчинении были дивизионы, которые имели на вооружении зенитные ракеты с ядерными боеголовками.

"Учения происходили строго по специально действующим инструкциям и документации. Думаю, что они и сейчас у россиян такие же. Например, в Киевской зенитно-ракетной бригаде, при СССР, было четыре локации, где находились ракеты с ядерными боеголовками. В общем, это пять дивизионов в которых нужно было раз в месяц проводить учения в обязательном порядке, а также проверку состояния и условий хранения ракет с ядерными боеголовками. Полагаю, такие же правила сохранились и сейчас в России. Поэтому эти ядерные учения – это не конец света, а лишь обязательная процедура, которую должны соблюдаться военные", – объясняет Игорь Романенко.

Где и как хранят ядерное оружие

Генерал отмечает, что в соответствии с действующими инструкциями, россияне следят за состоянием ядерных боеголовок и вкладывают средства в поддержание их в надлежащем состоянии.

"Если говорить о хранении ядерного оружия, то специалисты должны следить за соответствующей температурой в помещениях для хранения, влажностью и другими факторами. Задач очень много и они вряд ли как-то изменились в России. Кроме того, есть специальные учебные ракеты, которые используют военные во время учений", — добавляет эксперт.

РФ и Беларусь подписали соглашение о "ядерном" оружии

Как проходят ядерные учения

По словам Игоря Романенко, во время учений военные получали сообщения в виде шифра, который нужно было расшифровать, а затем довести поставленную задачу каждому дивизиону.

"Было три действия. Первое – это выдача из хранилища учебной тактической ракеты, но с ядерной боеголовкой и ее доставка к пусковой установке. Кстати, ракеты с ядерными боеголовками и обычные хранились отдельно. Второе действие – введение кода в боевую ядерную боеголовку, для того чтобы ее разблокировать, потому что они находятся в заблокированном состоянии, чтобы не взорвались сами по себе. Третье действие – получение разрешения на применение ракеты с ядерной боеголовкой", — рассказывает Игорь Романенко.

Эксперт подчеркивает, что речь идет о тактических ядерных боеголовках, а еще были хранившиеся в шахтах стратегические ракеты.

"Учения завершались запуском ракеты с условной ядерной боеголовкой. Этим занимались уже стратегические войска ракетного назначения. Одну ракету выбирали и запускали на Дальний восток. Там был специальный район предусмотренный для таких мероприятий. На месте проверялась точность попадания, таким образом учения заканчивались. Сейчас в России действуют так же", – рассказывает военный эксперт.

Кто контролирует процесс

Игорь Романенко вспоминает, что учения должны были проходить для всех подразделений не реже одного раза в месяц. Иногда их приходилось выполнять даже ночью, чтобы успеть с соответствующим отчетом.

"Когда я вступал в должность командира бригады, то принимал на хранение и эксплуатацию ядерные боеголовки ракет. На каждую боеголовку заводился отдельный журнал, куда вносились все ее характеристики и данные. Это были кипы журналов", — вспоминает эксперт.

За ядерным учениями присматривал офицер специальной службы. Он числился в штате бригады, но подчинялся только своей службе, командиру бригады этот офицер не подчинялся. Кроме того, за процессом учений наблюдали еще и представители КГБ.

"Функции этого офицера заключались в том, что он наблюдал за тем, как выполнялись все требования по сохранению, эксплуатации и применению ракет с ядерными боеголовками. Офицер присутствовал на учениях, ходил с пистолетом в кобуре, и даже мог его применить, если бы кто-то выполнял задачу неправильно или пытался их сорвать. Все это и сейчас есть в российской армии, такие учения они выполняют ежемесячно в обязательном порядке только уже подотчетны ФСБ", - добавляет генерал.

Ядерная угроза / Фото: Getty Images

Ядерная угроза – от ракет до ранца

Игорь Романенко добавляет, что носителями ядерных боеголовок могут быть тактические ракеты "Искандер", а также его модификация "Кинжал" для запуска из МиГ-31К. Также могут нести ядерные бомбы самолеты Су-34, Су-25 и Су-24.

"Кроме этого, носителями ядерного оружия могут быть стратегические ракеты из шахт, корабли и подводные лодки с ядерными боеголовками на ракетах "Калибр", а также артиллерийские гаубицы с ядерными боеголовками. Враг может использовать даже ранцы с ядерным боезарядом. То есть человек приносит чемодан в определенное место, устанавливает таймер на определенное время и происходит взрыв. Мощность такого ранца небольшая – это более тактическое оружие, но в нужном месте оно может наделать немало беды", - отмечает Игорь Романенко.

Как понять, есть ли в самолете ядерное оружие

Многих интересует, можно ли как-то определить, есть ли на борту самолета ядерное оружие, особенно это актуально во время воздушной тревоги, когда в небо поднимается вражеский МиГ-31К.

"Есть ли на борту самолета ядерное оружие обнаружить быстро невозможно, а если он уже в небе, то и поздно. Это можно определить только с помощью разведки, а именно наблюдением за складами, где хранятся ядерное оружие в России. Ведь его нужно выносить, грузить, следить за радиацией. То есть возле складов должно быть заметное скопление военных и техники.Только так можно определить, что ядерное оружие к чему-то готовят – простому перемещению или боевому применению", - заключает эксперт.

Ранее ТСН.ua сообщал, что Медведев выступил с прямой ядерной угрозой двум странам Европы.

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