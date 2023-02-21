Ядерные учения в России и угрозы Путина: эксперт рассказал о вероятности угроз

Армия РФ не может изменить ситуацию в зоне боевых действий, поэтому должны делать шаги, которые смотрятся как шантаж, угрозы в сторону Запада, говорит Александр Коваленко.

Своим заявлением о приостановлении участия России в соглашении о стратегическом наступательном вооружении российский диктатор Путин признал, что они не могут сделать что-либо больше.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Это заявление вполне ожидаемо, потому что Россия давно говорила о том, что нужно приостанавливать участие в этом договоре. Намекали на это. Они не могут изменить ситуацию в зоне боевых действий, поэтому должны делать шаги, которые выглядят как шантаж, угрозы в сторону Запада у", – говорит Александр Коваленко.

По словам Коваленко, нужно задуматься над таким вопросом: "После приостановки участия они начнут серийное производство ядерного оружия? Вообще, все, что звучит от России о ядерном оружии можно назвать блефом. Вообще все, что раздается со стороны России о ядерном оружии – это можно назвать блефом. Могут начать масштабные учения своей ядерной триады. Угрозы могут быть и в таком виде".

О чем говорил Путин перед Федеральным собранием 21 февраля

Путин в своем выступлении перед Федеральным собранием в очередной раз обвинил Запад и Киев в развязывании войны на Донбассе.

Также диктатор пригрозил оккупацией новых территорий.

"Одно обстоятельство должно быть понятно всем: чем более дальнобойные западные системы будут прибывать в Украину, то дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ", — заявил Путин.

Кроме того, глава Кремля обвинил Запад в попытке перевести войну в Украину в "фазу глобального противостояния".

Также Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, предусматривающем ограничение ядерных вооружений.