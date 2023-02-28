Ядерные угрозы Путина, истребители и как Европа переходит на военные рельсы: интервью с министром обороны Эстонии

Быстро этого можно достичь, обеспечив оборонную промышленность долгосрочными контрактами. В этом уверен министр обороны Эстонии Ханно Певкур. В письме к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, он подчеркнул, что сегодняшние объемы производства боеприпасов в Европе очень низкие не только для поставок Украине, но и для пополнения запасов собственно европейских стран.

Россия за один день выстреливает месячный объем европейского производства артиллерийских снарядов. Именно об этом и шла речь во время встречи украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и Жозепом Боррелем неделю назад. Эстония со своей стороны предлагает союзникам совместно вложить в производство боеприпасов 4 млрд евро, загрузив таким образом оборонную промышленность.

О том, как движется этот процесс? Почему партнеры и союзники Украины говорят, что истребителей пока не будет? Зачем на арену вышел Китай? Об этом ТСН.ua расспросил у министра обороны Эстонии Ханно Певкура.

– Вы были с визитом в Киеве 26 февраля. С кем встречались? Что мы увидели в Украине, когда мы вступили во второй год этой полномасштабной войны?

– Прежде всего, конечно нужно показать поддержку и то, что мы вместе с вами стоим в этой войне. Я хотел приехать 24 февраля. Но именно этот день очень важен для Эстонии. Это День нашей независимости. Поэтому у меня не было шансов приехать 24 февраля. Но я приехал сразу после, в субботу вечером, 25 февраля. У нас была очень хорошая встреча утром с вицеспикером Верховной Рады Корниенко. И конечно с моим очень хорошим коллегой и другом Алексеем Резниковым. А также с мэром Киева Кличко. Так что у меня был очень хороший день, и мы много говорили о том, что мы можем сделать больше. Также я привез хорошие новости, которые одобрило правительство Эстонии в четверг. Это новый пакет военной помощи для украинских сил. Также я имел честь провести церемонию открытия третьего военно-полевого госпиталя, созданного совместно с Норвегией и Нидерландами. И я передал символический ключ своему коллеге Резникову, и он (госпиталь – ред.) скоро будет в Украине и отправлен на поле боя, чтобы помогать вашим солдатам.

– Все украинцы верят, что именно этот 2023 год станет годом украинской победы. Но большинство западных лидеров советуют готовиться к продолжительной войне. Где мы сейчас? Насколько мы далеки от окончания этой войны и украинской победы? Какие сценарии окончания войны вы видите?

– Отвечая на этот вопрос, я обычно вместе с украинским народом. Я действительно очень надеюсь, что эта война закончится в этом году. Хотя нужно быть готовым и к тому, что война будет продолжаться. Просто учитывая, сколько российских сил еще будет переброшено на украинскую землю и сколько их еще осталось в России. Поэтому, включая это, мы должны быть готовы к длительной войне. Но мы должны помочь Украине всем, что ей нужно. Конечно, мы надеемся и мечтаем, что Украина выиграет эту войну в этом году.

По сценариям, очевидно, существуют краткосрочные и долгосрочные сценарии. Краткосрочный сценарий показывает, что Россия пытается продолжать войну, что означает, что ее цель не изменилась. Все мы знаем эти цели, вы тоже их знаете. Но мы также видим, что в Украину поступает больше западной помощи. Итак, вопрос не в том, произойдет ли это вообще, а в том, как быстро мы увидим определенные движения на поле боя. И также очень важно, как быстро западные страны и союзники пошлют Украине все необходимое оборудование. Мы видим, что первые танки уже есть. Их передал польский премьер. Нам еще предстоит многое сделать в плане обучения, новой техники, обслуживания, запчастей, амуниции. Надо сделать и дать Вооруженным силам Украины так много, чтобы они могли отбить свои территории.

Что касается долгосрочного сценария, то важнее всего, чтобы все союзники, не только 54 страны формата "Рамштайн", но и все остальные, кто ценит мир, основанный на правилах, помогали Украине. Они понимают, что нужно готовиться к более продолжительной помощи Украине. Если это закончится раньше, мы будем очень рады увидеть. Но если это затянется на больший срок, мы не имеем права впасть в усталость от войны. Вот почему нам нужно как на политическом, так и на дипломатическом уровне делать как можно больше.

– А что вы лично увидели из заявлений Путина на прошлой неделе? Потому что мы в Украине понимали, что он сделал ставку на длительную войну на истощение в надежде, что Запад устанет поддерживать Украину. И, мне кажется, Путин считает, что время на его стороне.

– Конечно, мы все понимаем, особенно в этом регионе, в Эстонии, в Украине, что потери, погибшие люди на поле боя – это только цифры для Путина. Ибо когда мы теряем одного солдата, одного героя на поле боя, это для нас большая потеря. Но для Путина это только цифры на бумаге. И потому, конечно, они могут посылать новые войска все время. Потому что они могут мобилизовать людей. Потому что за Путиным стоит большее население. Именно поэтому они могут мобилизовать многие. Но и для Украины сейчас критично время в том смысле, что и Украине нужно готовить новых людей, обучать их на новой технике, на танках Leopard и Challenger, гаубицах. Поэтому Украине также очень нужно это время, чтобы создать новые батальоны, бригады, чтобы быть готовыми к бою. Вот почему обеим сторонам действительно нужно время. Но, конечно, для Украины время очень важно. Поэтому скорость – это то, о чем мы должны постоянно помнить, принимая каждое решение.

– Разные западные лидеры на Мюнхенской конференции по безопасности честно говорили, что существует серьезная проблема с производством боеприпасов в Европе и странах-членах НАТО. Насколько критична эта ситуация? Мы знаем, что Эстония предложила дополнительные 4 млрд евро в Европейский фонд мира именно для производства боеприпасов.

– За последние 30 лет в Европе было достаточно стабильно. До этого у нас была холодная война. Тогда расходы на оборону в европейских странах были значительно выше. Но поскольку в Европе был мир без всякой войны, производственные линии были сокращены, а оборонная промышленность не способна на производство в таких больших объемах. Это значит, что ждать больше нет времени. Я знаю, что многие заводы уже завершили работу и обладают новыми дополнительными мощностями для производства боеприпасов. Но мы ждем, что отрасль тоже получит контракты. Потому что одних слов мало. Для этого Эстония выступила с предложением произвести не менее одного миллиона артиллерийских снарядов. Неважно, как будет финансироваться производство, будь то Европейский фонд мира ЕС или что-то другое. Суть проста: нам нужно больше снарядов для Украины. И для этой отрасли нужны контракты. Когда у них будет долгосрочный контракт, они ускорят и увеличат свое производство. Итак, это ответ на вопрос, можем ли мы производить. Да, мы можем. Но когда будут заключены контракты, мы увидим рост производства.

– Знаете, я была шокирована, когда прочла новость о предложении Эстонии в том смысле, что Украина сейчас использует 60-210 тыс. боеприпасов в месяц, тогда как европейская оборонная промышленность способна производить 25 тыс. одновременно. Так что на обеспечение потребностей Киева понадобилось бы до четырех лет.

- Когда мы смотрим только на цифры, да, проблема есть. И потому не только в Европе, но и в НАТО, мы это очень глубоко обсуждали. И мы знаем, что есть недостаток. Но также мы знаем, что есть возможности для многих стран принести определенную помощь Украине из своих запасов, а затем пополнить их новыми поступлениями. Итак, существует смесь разных возможностей. Одно – это взять что-то из собственных запасов. Вы также знаете, что многие страны, и Эстония, например, уже закупила новые боеприпасы. Поэтому мы можем, возможно, все страны, которые делают это, предоставить Украине часть дополнительных боеприпасов. А еще мы соберем новые донаты в специальный фонд и начнем производить (боеприпасы – ред.). Отрасль объединится и увеличит свои мощности. Когда мы соединим все эти три компонента вместе, я более чем уверен, что да, Европа и другой мир могут помочь Украине дополнительным количеством боеприпасов, которые ей нужны.

- Вы только что назвали некоторые типы западных танков, которые начала получать Украина. Итак, мы сломали одну из стен на Западе по поставкам танков, и сейчас мы уже имеем танковую коалицию. Следующая стена – авиация. Когда Украина наконец-то получит истребители? Потому что мы слышали недавнее заявление президента Байдена, что они сейчас не нужны Украине. Как вы думаете, почему мы слышим такие заявления? Потому что когда мы говорим, например, об освобождении Крыма, нам действительно нужны современные западные истребители.

– Ну, если мы углубляемся в этот вопрос, то должны понимать, что с истребителями – это не так, что он стоит где-то на складе или в аэропорту, и его просто можно отправить в Украину. Это также означает обучение пилотов, то есть должны быть специальные возможности: аэропорты, запчасти, логистика, техническое обслуживание. И многие другие мелочи. Поэтому очень важно понимать, что нет смысла посылать в Украину один танк или истребитель и верить, что это поможет. Нет. Мы должны предоставлять возможности. И эти возможности означают полную цепочку вещей, которые я только что описал. Кроме того, мы должны понимать, что обе стороны сейчас не очень активно используют воздушное пространство. Потому что воздушное пространство вне контроля для обеих сторон через ПВО. Противовоздушная оборона работает исправно с обеих сторон, что также представляет угрозу истребителям. Итак, повторюсь, нужно решить многие мелкие детали, прежде чем истребители будут здесь, в небе, чтобы защищать украинские силы. И как мы видим сегодня с поля сражения, основные бои идут на земле. И вы знаете, когда вы хотите вернуть свою землю, это значит, что вы тоже должны двигаться по земле. Так что, возможно, это объяснение на данный момент. Надо двигаться шаг за шагом. Но посмотрим, что принесет будущее. Мы должны сосредоточиться на том, что нужно украинцам, чтобы удержать Бахмут и его окрестности, и оттеснить россиян из других мест.

– А как насчет российских возможностей? Вы видите у них нехватку, например, боеприпасов и военной техники? Значит ли это, что западные санкции действуют и что у российской военной промышленности недостаточно мощностей, чтобы все это производить?

– Даже если у них не хватает мощностей для производства новых боеприпасов, они все равно имеют огромное количество старых. Но нам не нужно думать или надеяться, что у России не хватает боеприпасов. Достаточно. И мы должны быть готовы помочь Украине такими же объемами. Итак, это итог и наш результат, на который мы должны сегодня выйти.

– Когда мы говорим о риске военной помощи России со стороны Китая. Что это значит для нас? О какой именно военной помощи может идти речь? О каком оружии?

- Когда мы думаем о Китае, я должен сказать, что я немного смущен. Потому что в последние дни Китай выступил со своим "мирным планом". Поэтому когда Китай готовится к мирному плану, я не вижу, как любая дополнительная помощь России может помочь этому мирному плану. Это означает, что Китай, прежде всего, должен решить, на чьей стороне он хочет быть. Если они хотят быть вместе со странами, которые ценят мир, основанный на правилах и которые ценят мир в мире, тогда они должны сказать это очень громко и ничего не давать России.

– Но в чем причина? Почему китайцы так активизировались по отношению к Украине именно сейчас?

– Мы видим, что идет какой-то бег на ускорение позиций. Мы видим, что Лукашенко хочет быть миротворцем. Мы тоже видим других. Мы также видим, что Китай хочет быть миротворцем. Так что мы видим там много разных стран. Для меня важнее чего хотят украинцы. Украинцы хотят завершить эту войну, вернув все свои земли или когда Россия уйдет из Украины. Тогда, будьте честны, нам не потребуются мирные переговоры. Нам просто нужно дать Украине надежду и уверенность в будущем. Что их свобода будет гарантирована. Вероятно, это будет членство в НАТО. Но когда Россия уйдет из Украины, нам не нужны мирные переговоры. И остальной мир должен принять эту позицию и следовать ей.

– Есть ли риск, что эта война выйдет за границы Украины? От чего же это зависит? И если бы Украина упала, был ли риск, что Путин атакует страны Балтии? Или этот риск до сих пор остается?

– Еще в прошлом году в Мадриде лидеры свободного мира дали понять, что для Альянса наибольшей угрозой является Россия. И у нас нет иллюзий, что мнения в Кремле как-то изменились. Это означает, что когда мы возвращаемся на 15 лет назад, в 2007 году, когда Путин выступал с речью в Мюнхене и описывал свои условия для расширения НАТО, и что между Россией и НАТО должна быть буферная или серая зона, даже тогда мы увидели, что за этим стоит некий империалистический шаг или идея. Поэтому у нас нет иллюзий, что это как-то изменилось. Для этого эта война должна закончиться победой Украины. Поэтому мы должны помочь Украине и сделать все возможное для достижения этой цели также на дипломатическом и политическом уровне.

– Правильно ли мы поняли из выступления Байдена в Польше, что членство Украины в НАТО больше не табу для Запада? И правильно ли мы поняли намек на юбилейный саммит НАТО в США в 2024 году?

– Ну, эта надежда и этот сигнал уже был дан Украине в Бухаресте в 2008 году. И это очень важно помнить. А перед этим саммитом в 2024 году мы также будем иметь саммит НАТО в этом году в Вильнюсе. Мы должны работать вместе с украинцами, чтобы получить очень сильный сигнал и сообщения из Вильнюса. Но, несмотря на то, чего мы хотели бы достичь на дипломатическом и политическом уровне, важно завершить эту войну победой Украины. И это важнейшее не только для украинцев, но и для западных союзников.

– Российский ядерный шантаж. Вы верите, что это настоящий шантаж? Действительно ли Путин может применить тактическое ядерное оружие? Ибо в своей недавней речи он заявил, что Россия выходит из договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Напомним, что в 2019 году ГРСМД прекратил свое существование. Все это вместе означает, что в мире больше нет механизма контроля над ракетными и ядерными потенциалами. Это очень серьезно и небезопасно.

– Ну, во-первых, недостаточно информации о мощностях или возможностях разных стран, которые могут производить что-нибудь, когда мы говорим о ядерном оружии. Во-вторых, когда мы говорим об эскалации или каком-то ядерном ударе, как я вижу, Путин постоянно играет в покер. Они хотят посмотреть, какова будет реакция западных стран. Но реакция ясна. Если ядерное оружие будет использовано в любом виде, будет очень сильный ответ. Я действительно верю, что это сообщение было четко услышано. России нет смысла продолжать играть в покер

– Уточню. Вы считаете, что Путин шантажирует, действительно ли он хочет применить ядерное оружие?

— Это знает только один человек. У меня нет доступа к этому человеку. Я знаю, что, скорее всего, тоже тактически и стратегически нет смысла использовать ядерное оружие в украинской войне. И я думаю, что это еще больше консолидирует украинский народ. Это не даст какого-либо преимущества на поле боя. Напротив, это вызовет реакцию со стороны других стран. Поэтому я не вижу причин для российской стороны продолжать играть в этот покер.