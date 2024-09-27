Ядерные угрозы Путина: почему он снова заговорил об оружии массового уничтожения и может ли его применить

Российский диктатор в очередной раз потряс "ядерной булавой" пугая Украину и мир возможностью применить ядерное оружие. Путин с бумажки зачитал все угрозы, которые страна-агрессор приняла, дополнив собственную ядерную доктрину, чтобы в очередной раз напугать цивилизованный мир.

ТСН.ua поинтересовался у эксперта, почему Путин снова прибег к ядерному шантажу, кого он хотел испугать и какой в этом смысл, потому что подобные угрозы украинцы уже слышали неоднократно.

Почему снова прибег к ядерному шантажу?

По словам военного эксперта Игоря Романенко, заявление Путина о внесении ряда уточнений в ядерную доктрину по определению условий применения ядерного оружия – это откровенный шантаж и давление, направленное прежде всего на союзников Украины.

"Ядерные угрозы российского диктатора прежде всего касаются Украины, но у украинцев уже есть иммунитет к таким угрозам, а вот в отношении наших союзников, то такие заявления их действительно пугают, особенно, отдельных политиков. Для нас Путин с его ядерными угрозами уже давно превратился в мальчика из байки, который все время кричал: "Волки , волки, волки идут!", но никто на его слова уже не реагирует. Это хорошо понимают в России, поэтому и пытаются усилить давление - внесением изменений в ядерную доктрину", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Российский диктатор снова пугает применением оружия массового поражения/Коллаж ТСН.ua

Путину захотелось показать собственное величие

Он добавляет, что на этот раз Путин и его приспешники не просто помахали "ядерной булавой", а еще и оформили все юридически, мол, мы действуем в соответствии с собственными законами.

"На самом деле, Путин и его генералы, будут поступать так, как им вздумается. А совещание, где Путин читал по бумажке, лишь реализует желание диктатора оказать давление на мир и выглядеть для собственной российской публики более убедительно. К тому же это было сделано в тот момент, когда президент Украины встречается с первыми лицами в США, а также с многочисленными лидерами других государств", – объясняет Игорь Романенко.

Вспомнил Лукашенко и массированные атаки

В своей речи российский диктатор намекнул о "союзном государстве", когда заявил, что теперь имеет право применить ядерное оружие в случае, если что-нибудь будет лететь на Беларусь или РФ. Добавив небрежно, что с Лукашенко все согласовано.

"Путин подчеркнул, если российские военные будут замечать пересечение границы массированной атакой ракет или беспилотников, то этого будет достаточно, чтобы применить ядерное оружие. Другими словами, это означает – как хочу, так и кручу, потому что имею ядерное оружие. Этим Путин подчеркивает, чтобы не происходило вокруг – во всем будет виновата Украина", – рассказывает Игорь Романенко.

Эксперт добавляет, что угроза по поводу дроновых атак звучит очень странно, когда сама Россия атакует Украину дронами, запуская чуть ли не каждый вечер по 40-70 средств воздушного нападения.

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Угроза ядерным и безъядерным государствам

Эксперт добавляет, что такими заявлениями Путин хочет продемонстрировать свое превосходство, мол, у нас есть ядерное оружие и мы будем играть исключительно по собственным привалам.

"Более того, российский диктатор озвучил решение, что угрозой для РФ будет расцениваться даже нападение неядерного государства, то есть Украины, и по нам можно будет наносить ядерный удар. То есть если нам будут помогать оружием Великобритания и Франция, то этого достаточно, чтобы бить не только по этим странам, но и по Украине. Все оформлено таким образом, что какой стороной не вертись, а у них есть возможность применять ядерное оружие", – добавляет военный эксперт.

Все это указывает как раз не на величие России, а на ее слабость, потому что ядерное оружие – это последний аргумент Путина в этой войне.

"Критическая угроза" для России

Еще один момент из заявления Путина, на которое обращает внимание военный эксперт, российский диктатор обещает применять ядерное оружие, если будет замечено, что противник применяет обычное оружие, но при этом создает "критическую угрозу для РФ".

"То есть российский диктатор может применить ядерное оружие, если мы зашли войсками в Курскую область с обычным оружием. Интересно, что "критическая угроза" – это настолько широкое понятие, что его можно применять к чему угодно – движение танков, пролет самолетов, высадка десанта. Этого будет достаточно", – добавляет Игорь Романенко.

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О безопасности ядерной триады

Кроме того, в документе указано, что основой безопасности России является ядерная триада. При этом Путин даже не краснея, использует составляющую этой триады – стратегическую авиацию для нанесения ракетных ударов по мирным городам Украины.

"Путин даже жаловался американцам, что украинцы атакуют аэродромы с их стратегическими бомбардировщиками, которые являются компонентом ядерной триады, чем можем нарушить ядерный баланс между Россией и США. А то, что эти стратегические бомбардировщики запускают обычные ракеты по Киеву и Львову, для российского диктатора обыденное дело", – отмечает Игорь Романенко.

Дойдет ли до применения ядерного оружия?

По словам военного эксперта, совокупность всех этих факторов усиливает возможности Путина по давлению на Запад – с одной стороны, а с другой – формирует у себя законодательство, фактически обеспечивающее любые действия по применению ядерного оружия, по любой причине в соответствии с перечнем пунктов, озвученных Путиным.

"Все это делается для того, чтобы при случае можно было оправдать безумные поступки российского диктатора. Еще в 2022 году, когда путинскую армию погнали от Киева, а затем были Харьковская и Херсонская операции, уже тогда Путин изучал вопрос о применении ядерного оружия. Сейчас они юридически описали эти оправдания. А вот дойдет ли до реального применения, очень сомнительно", – заключает Игорь Романенко.

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