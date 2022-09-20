Ядерный шантаж и вероятность объявления войны: в Верховной Раде объяснили, зачем Кремлю "референдумы"

Однако в Кремле вряд ли отважатся объявить Украине войну и провести всеобщую мобилизацию.

Об этом в комментарии ТСН.ua сказал председатель Комитета ВР по внешней политике Александр Мережко.

"Кремль запланировал проведение таких фейковых референдумов заранее. Это средство политического давления и шантажа. Дело в том, что такие референдумы Кремль использует для возможности аннексии оккупированных территорий. А затем такая аннексия позволяет Кремлю шантажировать мир возможностью использования ядерного оружия", — пояснил.

Глава Комитета ВР по вопросам внешней политики отметил, что Кремль будет пытаться избегать всеобщей мобилизации в России.

"Официальное объявление войны Украине вряд ли состоится. Дело в том, что объявление само по себе является нарушением принципа запрета силы и угрозы силой в международных отношениях. Кремль будет пытаться избежать всеобщей мобилизации, поскольку это может вызвать недовольство внутри страны. Хотя полностью исключать этого не можно. Мобилизация на оккупированных территориях – это нарушение международного гуманитарного права, военное преступление", — пояснил нардеп.

Напомним, "руководители" оккупированных частей Донецкой, Запорожской и Херсонской областей одновременно резко заговорили о "присоединении" этих территорий к России. Все они высказались о том, что в ближайшее время возможно проведение "референдумов".

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