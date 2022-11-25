Ядерный шантаж отошел на второй план: что еще может применить Россия в войне против Украины

Ядерный шантаж отошел на второй план, Москве донесли, чтобы она с этим перестала шутить.

Какие еще рычаги есть у России в войне против Украины и откуда оккупанты могут готовить наступление, об этом рассказал российский оппозиционер и юрист Марк Фейгин в интервью ТСН.ua.

"Он отошел (ядерный шантаж – Ред.), потому что до Москвы донесли, чтобы она перестала с этим шутить. Это вообще никому не нужно. Америка вас предупредила, что мы вас всех убьем. А Москва ведет именно к угрозе распространения ядерного оружия. Все после такой войны понимают, что если бы у Украины было ядерное оружие, то на нее бы не напали", — сказал он.

У Москвы, по мнению Фейгина, осталась попытка наступления с севера.

"Попытка атаки на поставку вооружения по Волыни и, возможно, на Киев. Этого нельзя исключать. Наберут там людей, а все остальное – отвлекающий маневр. Рванем последний раз, попробуем, вдруг до Киева дойдем. Я бы такого тоже не исключал. А больше что? Продолжая обстреливать Украину баллистическими ракетами, дронами? Но это как утопающему - за соломинку...Я уверен, что Украина сильно подготовилась с севера, — не только взорванные мосты и заминированные территории, я думаю, что там готовят такую ловушечку, что ничего хорошего не будет", — сказал Фейгин.

Возможно ли новое наступление на Киев и угроза со стороны РБ

В Беларуси полным ходом идет скрытая мобилизация. Ранее ТСН.ua писал, каков уровень угрозы для Украины со стороны Беларуси и возможно ли новое наступление на Киев.

Американский генерал Бен Годжес считает, что если Александр Лукашенко отдаст приказ своей армии наступать, белорусы могут восстать.

В то же время, украинские защитники усиливают фортификационное оборудование районов и рубежей обороны Киева и Киевской области. Усиление укреплений осуществляют на основных путях вероятного выдвижения оккупантов.

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