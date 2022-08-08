Ядерный терроризм на ЗАЭС: что именно заминировали российские оккупанты

Президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что именно заминировали российские оккупанты на Запорожской атомной электростанции и какая сейчас там ситуация.

Об этом он рассказал 8 августа в эфире телемарафона в слоте ТСН.

Так, по словам Котина, ситуация на ЗАЭС значительно ухудшилась за последние три дня.

"Оккупанты обстреляли станцию и близкую к станции территорию, после чего было повреждено большинство линий, которыми она была связана с украинской энергосистемой и это привело к тому, что сейчас станция работает и соединена с украинской системой только через одну линию связи. Это очень опасно. Если и эта линия будет повреждена, то станция будет фактически выходить в режим блекаута и переходить на охлаждение реактивных зон за счет питания через дизельные генераторы. Ситуация очень опасная", — отметил он.

Также президент "Энергоатом" подтвердил и заминирование объектов на ЗАЭС.

"Да, у нас есть такая информация (ред. — о заминировании). Сегодня там руководитель этих военных, так называемый Васильев, генерал российский, он сделал заявление, что там будет либо выжжена земля, либо станция будет оставаться российской. Также он заявил, что они заминировали все объекты ЗАЭС. Мы знаем, что они заминировали береговую линию ЗАЭС, линию, подходящую к пруду-охладителю, и всю эту линию, на которую станция выходит на Каховское водохранилище. Это мы знаем и наши люди видели, как они это делали, на самом деле", — сказал Котин.

Что касается других объектов, отметил он, то известно, что в машинные залы первого и второго энергоблоков оккупанты загнали автомобили, которые могут быть также со взрывчаткой.

"Мы знаем также, что на первом и втором энергоблоках они загнали в машзалы этих энергоблоков: 14 автомобилей в первый и 6 автомобилей во второй энергоблоки. Мы не знаем, что в них, но думаем, что там есть взрывчатка. И это минирование энергоблоков, мы думаем, что оно так и есть. Если там будет случайно детонация, конечно, это будет большой взрыв в машзале и с последствиями пожара. При этом мы не сможем подвезти туда пожарные машины, чтобы потушить, потому что они блокируют этими своими автомобилями, которые там стоят, доступ к машзалу, чтобы потушить в случае возникновения пожар. Это они, конечно, могут сделать", — подчеркнул президент "Энергоатома".

Что касается реакторных установок, они контролируются сегодня украинским персоналом и у нас нет информации, что там есть какие-либо минирования этих объектов, но они могут это сделать в любое время, добавил Котин.

Следует отметить, что 8 августа командующий российским гарнизоном на ЗАЭС заявил, что все важные объекты там заминированы, а станция "будет российской или ничьей". Он добавил, что российские военные "готовы к последствиям этого шага".

Ранее украинская разведка подтвердила информацию о том, что российские войска заминировали территорию энергоблоков Запорожской АЭС в Энергодаре. Кроме того, оккупанты заминировали жизненно важные коммуникации во временно захваченном Херсоне.

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Россияне совершают артобстрелы Запорожской АЭС, чтобы уничтожить ее инфраструктуру, разрушить линии электропередач, через которые электроэнергия поступает в энергосистему Украины. В "Энергоатоме" предупреждают, что такие действия оккупантов приведут к обесточиванию южных регионов страны. Пока уровень радиации в пределах нормы, но очередная провокация может закончиться катастрофой.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 166-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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