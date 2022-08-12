Ядерный терроризм России: почему проблема гораздо шире минирования Запорожской АЭС

Кремлевские пропагандисты с экранов зомбоящиков кричат, что это будет едва ли не прямым объявлением войны России, называя демократию и НАТО – адом и сатаной.

Похоже, что одной из основ своей войны в Кремле выбрали именно ядерный терроризм. И речь не только об одном из крупнейших в мире ядерных арсеналов, которым располагает Россия. Полномасштабная война против Украины показала, что Москва заранее составляла планы захвата украинских АЭС. Первой стала Чернобыльская, затем – Запорожская.

ЗАЭС – это крупнейшая АЭС в Европе с 6 энергоблоками, которую оккупанты заминировали. Можно только представить, какого масштаба будет катастрофа, если там произойдет взрыв. И Россия об этом прекрасно знает. Но действует ли Москва так исключительно в Украине? Отнюдь. "Росатом" уже построил или еще строит АЭС в восьми странах, а также договаривается о строительстве в Узбекистане, Казахстане, Саудовской Аравии, Мьянме, Нигерии, Эфиопии и Замбии.

Понимает ли Запад, чем это грозит миру? ТСН.ua рассказывает о далекоидущих аппетитах путинского ядерного терроризма.

Проект Эрдогана

Самая большая новость на главной странице "Росатома" – о строительстве АЭС "Аккую" на юге Турции на берегу Средиземного моря. ТСН.ua уже писал, что это имиджевый проект для Реджепа Тайипа Эрдогана, особенно на фоне президентских и парламентских выборов в июне 2023 года.

АЭС "Аккую" будет обеспечивать до 10% электрической генерации страны. И первый энергоблок должен быть сдан в эксплуатацию как раз накануне выборов. Общая стоимость строительства — $22 млрд. И всю эту огромную сумму Кремль обязался предоставить своими силами в рамках подписанного соглашения о строительстве станции еще в 2010 году, когда "Росатом" возглавлял Сергей Кириенко (тот самый, который сейчас от имени Путина негласно руководит оккупированными украинскими территориями. ). Однако дьявол как обычно в деталях.

Строительство АЭС "Аккую" – это огромный рычаг давления Путина на Эрдогана. Оно уже останавливалось, когда в 2015 Турция сбила российский Су-24. Затем в отношения Москвы и Анкары пришла оттепель на фоне ухудшения отношений Турции с Западом. Даже обнаруженные трещины в бетонном фундаменте и отказ "Росатома" строить станцию вместе с турецким строителем IC Ictas ("Росатом" разорвал контракт в пользу принадлежащего трем российским компаниям TSM Enerji) не изменили позицию Эрдогана.

Более того, ни для кого не секрет, что Россия не просто строит АЭС в разных уголках мира. Москва привозит на объекты своих экспертов по атомной энергетике, которые очень часто просто работники ФСБ и ГРУ. Например, безопасностью на "Аккую" в свое время руководил бывший сотрудник ФСБ, которого Александр Литвиненко (отравленный полонием в Лондоне) обвинял в подготовке убийства мэра Нефтеюганска. И это уже не говоря о десятилетиях привязки к российским атомным технологиям, ядерному топливу, вывозу отходов и т.д.

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То, что политика Турции обратила не туда, стало окончательно ясно после визита Эрдогана в Путин в Сочи ровно неделю назад. Стремясь, как говорят в самой Турции, сохранить нейтралитет и не поддерживать ни одну из сторон в войне, лидер страны-члена НАТО едет в находящийся в полной международной изоляции подсанкционный Путин, давая таким образом основания полагать, что это не так, да еще и вгоняет свою страну в ядерную зависимость от страны-террористки.

Проекты в ЕС

Еще один яркий пример ядерного терроризма России – это АЭС в Беларуси, которую также строил "Росатом", и также на кредитные $10 млрд. Построенная возле городка Островец, станция находится всего в 53 км от Вильнюса. Литва неоднократно била тревогу, ведь понятно, что АЭС можно было построить и в другом месте.

К тому же, не обошлось и без эксцессов, как и в случае с трещиной в бетонном фундаменте на "Аккую". Самый громкий случай произошел в 2016 году, когда во время строительства АЭС возле Островца рабочие уронили с высоты несколько метров 330-тонный корпус ядерного реактора. Реакция Кремля была такая же, как и сейчас на крейсере "Москва", который просто промок и затонул. Москва сказала, что 330-тонный корпус не упал, а просто "прикоснулся к земле".

Непосредственная близость станции к Вильнюсу и еще 18 европейских столиц, да еще и учитывая, что бассейн реки Вилии – это источник охлаждения АЭС, покрывающий 72% Литвы, – это ядерный шантаж и угроза национальной безопасности не только Вильнюса. И в строительстве АЭС с такими мощностями потребности не было, ведь Беларусь столько не потребляет, а Европа не закупает электроэнергию с этой станции.

Еще один сомнительный проект "Росатома" – строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш" в Венгрии. Причем, соглашение об этом Москва и Будапешт заключили уже после российской агрессии 2014 года без проведения тендера, чтобы уменьшить поставки украинской электроэнергии в Венгрию. Ну и, конечно же, Россия на это предоставляет Будапешту кредит на $10 млрд.

В отличие от Финляндии, которая после 24 февраля отказалась от совместного с "Росатомом" строительства АЭС "Ханхикиви-1", хотя соответствующее соглашение заключили еще в 2013 году, правительство Виктора Орбана, а в ЕС оно наверняка является самым явным и преданным другом Путина, пошел еще дальше.

Однако после начала полномасштабной российской войны и введения мощных санкций, которые в том числе отрезали российские банки от SWIFT, проект "Росатома" в Венгрии под вопросом. Хотя министр иностранных дел страны Петер Сиярто и говорил, что правительство Орбана не отказывается от энергетических проектов с Россией, но в июле даже взлетало в Москву просить дополнительный 1 млрд куб м газа (до 4,5 млрд куб м, которые Венгрия с минувшей осени получает в обход украинской ГТС), в реальной жизни все гораздо сложнее.

Россия не может перечислить Венгрии деньги на начало строительства двух новых реакторов. Венгрия даже с трудом ядерное топливо для АЭС "Пакш" получает, потому что раньше оно доставлялось по железной дороге через Украину. Поэтому реализация проекта "Росатома" в Венгрии под большим вопросом, хотя Россия и ожидает получить лицензию в ближайшие месяцы.

Азия и Африка

Кроме всего этого, Россия уже строит АЭС в Египте, Китае, Индии и Бангладеш. Переговоры также ведутся с Узбекистаном, Казахстаном и Саудовской Аравией. И все за российские кредиты и минимум 10-летнюю привязку к российскому ядерному топливу, технологиям и обучению персонала. А так как Кремль любит ссылать под видом сотрудников АЭС в другие страны агентов ГРУ или ФСБ, это еще и формирование пятой колонны.

Что еще хуже, "Росатом" отправил своих эмиссаров в Мьянму, Нигерию, Эфиопию и Замбию. Вряд ли там знают, что такое ядерные технологии. Более того, в этих странах не прекращаются вооруженные конфликты, а в Мьянме вообще военная хунта, по многочисленным сообщениям в прессе, убивает мирных жителей. Только представьте, что будет, если дать им в руки ядерные технологии?

Это то, о чем, на примере Запорожской АЭС, Запад должен думать уже сейчас.

Во-первых, нужны немедленные санкции против "Росатома" с заморозкой всех его зарубежных проектов.

Во-вторых, уже пора наконец США признать Россию государством-спонсором терроризма и ввести вокруг ЗАЭС демилитаризованную зону.