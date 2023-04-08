Ядерный удар за освобождение Крыма: эксперт оценил, разместит ли Путин "ядерку" на полуострове

Жданов прогнозирует, что глава Кремля до своего последнего дня будет "размахивать ядерной палкой".

Россия планирует разместить свое ядерное оружие в Беларуси у границ НАТО, а некоторые эксперты полагают, что после этого ядерное оружие РФ может появиться и в Крыму. Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал такую возможность и оценил, будет ли это оружие применено.

Все это Жданов объяснил в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Думаю, что такой сценарий маловероятен. Вообще вскоре эта тема пойдет на убыль. Это не первая волна, когда Путин "применяет ядерное оружие". Тем более, сегодня поднимается волна на Западе и Китай, кстати, поддержал эту волну — никакого ядерного оружия в этом конфликте быть не может", – объяснил военный эксперт.

Он добавил, что в случае применения ядерного оружия со стороны РФ последствия для ее экономики могут оказаться катастрофическими.

"Запад может долго терпеть, а потом просто перекрыть России кислород. Да, сейчас они понемногу придавливают экономику, но могут сделать так, что санкции в мгновение ока просто остановят экономическую деятельность в РФ. Если это не понимает Путин, то это должно понимать его окружение", – рассказал Жданов.

Он также оценил реакцию Запада на ядерные угрозы России и сказал – там понимают, что "это блеф и игра".

"А у Путина больше ничего нет. Он фактически стоит на финишной прямой. Очень эмоционально выразился Лукашенко, когда обращался к народу. Он сказал, что наивные украинцы думают, что они могут победить, ведь ядерное государство не может проиграть. Кроме политической окраски здесь больше ничего нет", – заверил эксперт.

В то же время он убежден, что Путин "до последнего дня будет размахивать этой палкой".

До 1 июля, когда должно завершиться строительство подземных хранилищ для ядерного оружия в Беларуси, осталось немного времени. Однако Жданов сомневается, что президент РФ решится переместить это вооружение на территорию РБ.

"Феодосия-13 – место хранения ядерного оружия, которое строил Советский Союз. За 8 лет Путин не решился перевезти в Крым даже какой-то маленький артиллерийский боеприпас, я уже не говорю о ядерном оружии. Хотя они считают Крым собственной территорией. Поэтому я думаю, что это очередной блеф со стороны Путина. У него, кроме Лукашенко, никого больше не осталось. От него все дистанцируются", – резюмировал военный эксперт.

Напомним, в начале апреля посол России в Беларуси Борис Грызлов сообщил, что российское тактическое ядерное оружие в этом соседнем государстве разместят вблизи границы с Польшей. Соответствующие хранилища должны быть подготовлены уже к 1 июля 2023 года.

По оценкам секретаря СНБО Алексея Данилова, Россия может нанести ядерный удар по Украине, если получит разрешение Китая.

Украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко ранее заявил, что Путин разместил ядерное оружие в Калининграде и, возможно, в Крыму. Оккупанты на полуострове отремонтировали советские склады хранения такого оружия.

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