Ядовитый дым над Киевом: что летает в воздухе после удара армии РФ и когда пройдет

Уровень вредных веществ в атмосфере столицы превысил норму в несколько раз

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Прошлая ночь стала одной из самых ужасных для Киева за все время полномасштабной войны. Россия осуществила мощную воздушную атаку, запустив по Украине 550 воздушных целей, из которых 330 ударных беспилотников «Шахед». Основной мишенью противника была столица.

В результате многочисленных попаданий и падения обломков город охватили масштабные пожары, что привело к резкому ухудшению качества атмосферного воздуха. Черный дым практически полностью накрыл правый берег Киева, что больше напоминало кадры конца света.

Масштабные пожары и загрязнение воздуха

Сразу после ночных обстрелов специалисты принялись оценивать состояние атмосферного воздуха.

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Александр Штиль, заместитель гендиректора ГУ «Киевский городской центр контроля и профилактики болезней» Минздрава Украины, сообщил ТСН.ua о зафиксированных превышениях предельно допустимых уровней по диоксиду азота, сернистому ангидриду и другим вредным веществам.

«Сейчас информацию уточняем, проводим повторные измерения на тех локациях, где были зафиксированы превышения», — отметил Штиль.

Где самая плохая ситуация с воздухом?

Наибольшие превышения содержания вредных веществ в воздухе зафиксировали на улицах Григорьевича-Барского, Щербаковского, Вокзальной, Берестейском проспекте, а также на Нижнем Валу и улице Межигорской. На левом берегу столицы ситуация несколько лучше, однако и там есть незначительные превышения на Дарницкой площади, улицах Ревуцкого, Регенераторной и Киото.

Вредные вещества превысили норму в шесть раз

Александр Штиль пояснил, что предельно допустимый уровень диоксида азота составляет 0,2 миллиграмма на метр кубический, оксида углерода — 5 миллиграммов на метр кубический, а сернистого ангидрида — 0,5 миллиграмма на метр кубический.

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«По полученным результатам после обстрела и пожаров превышение этих вредных веществ зафиксировано в три раза по разным показателям, а некоторые — в шесть раз. То есть, есть значительные превышения. Но сейчас наблюдаем динамику уменьшения вредных веществ в атмосферном воздухе. После прежних обстрелов, где-то во второй половине дня состояние воздуха в Киеве возвращалось в норму. Надеюсь, так будет и в этот раз», — прогнозирует Штиль, добавляя, что службы будут мониторить состояние качества воздуха до его нормализации.

Что горело и кто больше всего пострадал?

Эксперт уверяет, что в дронах и ракетах горит только горючее, а основное задымление вызвано горением объектов, куда попали боеприпасы.

«К сожалению, горит то, куда попали боеприпасы, а это может быть что угодно. Все зависит от объектов, где вспыхнул пожар. Соответственно в атмосферный воздух будут выделяться те или иные химические вещества. Пока ничего критического в атмосферу Киева не попадало», — отметил Штиль.

Задымление от пожаров наиболее вредно для детей, людей пожилого возраста и лиц с хроническими заболеваниями органов дыхания. Им рекомендуется носить защитные маски и удержаться от прогулок на улице, пока ситуация с воздухом не улучшится.

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«Здоровые люди могут ощущать кратковременный дискомфорт, першенье в горле и затрудненное дыхание, но без серьезной угрозы для здоровья», — объясняет Александр Штиль.

Воздействие погоды на загрязнение

Интересно, что уже к 12.30 значительных превышений загрязнения воздуха в Киеве не фиксировали, за исключением центра и Демеевской площади возле Центрального автовокзала, где эти показатели традиционно высокие из-за интенсивного движения транспорта.

Но на Борщаговке и Святошино еще было заметно сильное задымление от пожара в гаражах, которые находятся вдоль железнодорожных путей. Черный дым накрывает Борщаговку и простирается в сторону НАУ. В воздухе ощутим запах гари и тяжело дышать.

Эколог Александр Соколенко объяснил ТСН.ua, что установившаяся в Киеве на ближайшие три дня сухая и солнечная погода способствует зависанию вредных веществ в воздухе. Из-за отсутствия ветра они медленнее выходят за пределы города, концентрируясь над столицей.

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«Если в такую погоду происходят воздушные атаки России, то для качества воздуха это очень плохо. Если бы Киев был под действием циклона и стояла ветреная или дождливая погода, тогда состояние воздуха было бы лучше», — отметил эколог.

Соколенко добавил, что в ближайшие трое суток, если обстрелы повторятся, уровень загрязнения воздуха может снова повыситься. Относительно поднявшегося в воздух химического состава эксперт считает, что достоверной информации пока нет, поскольку враг атакует не только гражданские, но и промышленные и, вероятно, военные объекты.

«Очевидно, что для здоровья граждан ничего хорошего в этом нет», — подчеркнул Александр Соколенко.

Дата публикации 09:36, 04.07.25 Количество просмотров 81 Киев окутал дым после вражеской атаки: качество воздуха резко ухудшилось