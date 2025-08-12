Яхта Медведчука и фармкомпания для россиян: что известно о громких скандалах в АРМА

Елена Дума

Глава Агентства по розыску и менеджменту арестованных активов Елена Дума уволена с должности и вскоре, вероятно, станет фигуранткой не одного уголовного дела.

Проект «Хапуга.ua» решил собрать топ-5 скандалов, связанных с АРМА во времена Елены Думы. А также впервые в сюжете — новые шокирующие подробности о самом скандальном активе госизменника Виктора Медведчука.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Как БЕЖАЛА ЕЛЕНАЯ ДУМА? Остыдилась и злилась?! АРМА: ТОП-5 СКАНДАЛОВ! НУ ВОТ и СПЛИВЛО! ХАПУГА.UA

Что известно об аудите АРМА

Эффективность деятельности АРМА эксперты оценивают по-разному. Некоторые — миллионами, поступившими в госбюджет, а некоторые — процентами выполнения своих обязанностей. Точнее, невыполнения.

В конце 2024 года Счетная палата опубликовала отчет по аудиту Агентства.

В документе указано, что: «Активы на сумму более 39,4 млрд грн до сих пор остаются непринятыми в управление. Дополнительные финансовые возможности, ориентировочно, на сумму 6 млрд грн не использованы».

Госаудиторы выяснили, что Агентство выполняет менее 20% постановлений. А это значит — госбюджет недополучает колоссальные суммы.

А разница между фактическими ценниками АРМА и рыночными составляет 60-80%.

«Мы видим очень много красных флажков, указывающих на то, что работа агентства неэффективна, это подтверждают и результаты аудита счетной палаты, и другие. В отчете счетной палаты четко указано, что результаты работы АРМА не полностью соответствуют тому, чем должна была бы заниматься АРМА на самом деле. Это приводит к миллиардным убыткам, которые связаны с тем, что активы эффективно не управляются», — говорит Павел Демчина, старший юридический советник Transparency International Ukraine.

Почему АРМА неэффективно

На примере реальных кейсов АРМА сейчас объясняем, почему АРМА имеет такую низкую эффективность.

Мошенническая распродажа Агентством картин Медведчука стала основой наших предыдущих сюжетов. Покупатели заплатили АРМА около 1 миллиона гривен и теперь не могут получить ни свои картины, ни вернуть деньги.

Обычных людей, которые пришли на аукционы приобрести картины, АРМА втянуло в правовую коллизию. И все из-за того, что выставило на продажу эти активы, зная, что Минюст начал процесс их национализации, а суд запретил перемещение этих картин.

Елена Дума на прямые вопросы о юридическом аспекте этих продаж преимущественно выкручивалась.

ГБР открыло уголовное производство.

Очередной скандал и даже волну недовольства у нардепов вызвала следующая история, которая точно заслуживает внимания правоохранительных органов: Агентство отдало арестованную российскую долю уставного капитала фармкомпании ее же владельцам.

Три года назад украинские правоохранители начали расследование в отношении фармдистрибьютора ООО «ВЕНТА.ЛТД», которое входит в российский фармхолдинг «КАТРЕН». И установили, что россияне фактически имели полный контроль.

Экс-глава Агентства Елена Дума на своем персональном телеграм-канале сделала громкое заявление: «АРМА не допустит владельцев арестованного ООО «ВЕНТА.ЛТД» к управлению».

Уже в мае 2025 года Агентство наконец находит управляющего — компанию ООО «И.К.ВЕЛ».

Но если заглянуть в аналитическую платформу YouControl, такое решение выглядит крайне странным, и вот почему: директор ООО «ВЕНТА.ЛТД» — Волошин Александр Николаевич. Он же — основатель в 1998 году вместе с Мурило Борисом Марковичем. И вот эти же двое — учредители ООО «И.К.ВЕЛ», которое АРМА выбрало управляющим российской доли.

Возвращаясь к учредителям «Венты» — был и третий совладелец: Арзамасцев Денис Владимирович, который впоследствии выступает акционером от российской АО «КАТРЕН». АРМА, получив решение суда о передаче российской доли «Венты» в управление, видимо не дочитала, что ООО «И.К.ВЕЛ» — в схеме по получению незаконной прибыли с последующей легализацией незаконно полученных денежных средств, в кейсе «Венты».

Народный депутат и председатель антикоррупционного комитета Анастасия Радина на своей фейсбук-странице по этому поводу написала, что «инициирует обращение к правоохранителям, а также премьер-министру Украины с требованием начать служебное расследование в отношении руководства АРМА».

Действительно ли руководство АРМА слепо не видело связей компании управляющего с «Вентой» или чиновники получили от своей «слепоты» коррупционное вознаграждение — должно разобраться Государственное бюро расследований.

А вот дело о растрате десятков миллионов гривен при продаже российских минудобрений ГБР ведет с 2024 года. В апреле 2024 года АРМА продало арестованные российские минеральные удобрения ООО «Мирко трейд», вероятно, по заниженной цене. Речь идет о почти 4,5 тонны карбамидно-аммиачной смеси 32-го класса, или сокращенно КАС-32.

Самая дешевая цена этого удобрения на украинском рынке — 17 тысяч гривен. Поэтому АРМА должна была выставить минудобрения на продажу по крайней мере за 75 миллионов гривен. Однако компания, проводившая оценку, определила стоимость в 64 миллиона, а по факту Агентство, вопреки порядку реализации арестованных активов на электронных торгах, продало их еще вдвое дешевле — за 32 миллиона.

Материалы следствия указывают на то, что из-за действий АРМА бюджет потерял по меньшей мере 40 миллионов гривен. Также следователи пытаются выяснить, причастна ли к этой растрате лично Елена Дума.

И это, к сожалению, не единственный пример «потерь». За 2025 год АРМА нашло управляющих только для пяти арестованных активов. Мы проанализировали договоры управления, размер минимальных платежей для каждого из активов и сопоставили ожидаемый доход в госбюджет с официальными данными из реестра АРМА.

За счет управления арестованной недвижимостью и бизнесом государство должно было заработать с этих пяти договоров минимум 8 884 000 гривен. Однако в официальном реестре АРМА мы насчитали всего 2 584 000 гривен. То есть только по этим активам эффективность АРМА оценивается в минус 6 300 000 гривен.

Яхта Медведчука

Пока Офис генерального прокурора никак не выдвинет госизменнику Медведчуку обвинения, АРМА проигрывает суды по запрету продажи его богатств, яхта все дальше и дальше уплывает из рук уже не только Елены Думы, но и вообще Агентства.

92-метровая яхта Royal Romance была арестована и передана в АРМА еще в 2022 году. Яхту нашли в Хорватии и совместными усилиями украинских Кабмина, Минюста, АРМА и европейских институтов яхту удалось сохранить под арестом.

Яхта Медведчука

Однако все попытки ее продать были напрасны. Сначала — противоречивые судебные решения: одни суды говорили управляй, другие — продавай.

В июне АРМА сообщило, что суперяхта отправляется на плановый техосмотр и это вызывает массу вопросов.

Во-первых, кто будет платить за топливо и ремонт? Некоторые источники отмечают, что обслуживание такой махины обходится в 15-20 миллионов долларов ежегодно.

Поэтому вполне вероятно, что обслуживать ее продолжает сам Виктор Медведчук. Съемочная группа ТСН первой попала на яхту и сняла ее изнутри еще в прошлом году. Журналисты рассказали, что хорватская команда на яхте до сих пор получает зарплату от госизменника.

Во-вторых, журналисты обратили внимание на некоторое несоответствие слов Елены Думы реальности. В мае 2024 года, на тот момент руководительница АРМА радостно сообщила: «Поздравляю всех украинцев с тем, что яхта «Royal Romance» перешла под флаг Украины!»

Однако во всех доступных реестрах яхта Royal Romance значится под флагом Малайзии. Такими темпами яхта кума Путина уплывет в свободное плавание и будет катать своего владельца где-то в акватории Сейшельских островов или Мальдив. Однако юридически судно до сих пор находится в управлении АРМА.

Новый закон об АРМА предусматривает не только международный аудит, но и внедрение новых механизмов для АРМА и контроля за его деятельностью. В политических кругах ходят слухи, что Елена Дума на самом деле просто бежала от ответственности. Ведь подала в отставку как раз на следующий день после подписания президентом нового закона об АРМА.

В любом случае отчет независимого аудита Агентства покажет, кто, как и насколько нанес ущерб государству.

