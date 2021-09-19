Яхты и элитная недвижимость: СМИ опубликовали расследование о любовнице 71-летнего Лаврова

Сам глава российского МИД живет за счет олигарха Олега Дерипаски.
Любовница министра иностранных дел России Сергея Лаврова давно влияет на российскую политику, тогда как сам министр живет в долг.
Об этом говорится 19 сентября в сюжете ТСН.19:30.
Глава российского МИД на публике — приличный семьянин с 50 годами брака за плечами. Неправительственные расследователи разнюхали, что наряду с официальной женой Сергей Лавров более 20 лет имеет отношения с другой женщиной, которую зовут Светлана Полякова. Источники российских журналистов в МИД убеждают — любовницу в ведомстве принимают в качестве официальной жены.
Она с дочерьми летает с Лавровым в зарубежные командировки и даже помогает собственным друзьям занимать влиятельные должности в МИД России.
Полякова обладает дорогими автомобилями и элитной недвижимостью в Москве, Подмосковье и Лондоне на сумму $13,5 млн. Падчерица Лаврова, Полина Полякова приобрела элитную недвижимость в Лондоне за 4,4 млн фунтов, когда ей был 21 год.
Обогащая любовницу, сам Лавров фактически кормится с руки олигарха Олега Дерипаски. Он всеми силами помогает миллиардеру решать его международные проблемы, получая за это щедрое вознаграждение.
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