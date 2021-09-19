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Яхты и элитная недвижимость: СМИ опубликовали расследование о любовнице 71-летнего Лаврова

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Яхты и элитная недвижимость: СМИ опубликовали расследование о любовнице 71-летнего Лаврова

Associated Press

Сам глава российского МИД живет за счет олигарха Олега Дерипаски.

Любовница министра иностранных дел России Сергея Лаврова давно влияет на российскую политику, тогда как сам министр живет в долг.

Об этом говорится 19 сентября в сюжете ТСН.19:30.

Глава российского МИД на публике — приличный семьянин с 50 годами брака за плечами. Неправительственные расследователи разнюхали, что наряду с официальной женой Сергей Лавров более 20 лет имеет отношения с другой женщиной, которую зовут Светлана Полякова. Источники российских журналистов в МИД убеждают — любовницу в ведомстве принимают в качестве официальной жены.

Она с дочерьми летает с Лавровым в зарубежные командировки и даже помогает собственным друзьям занимать влиятельные должности в МИД России.

Полякова обладает дорогими автомобилями и элитной недвижимостью в Москве, Подмосковье и Лондоне на сумму $13,5 млн. Падчерица Лаврова, Полина Полякова приобрела элитную недвижимость в Лондоне за 4,4 млн фунтов, когда ей был 21 год.

Обогащая любовницу, сам Лавров фактически кормится с руки олигарха Олега Дерипаски. Он всеми силами помогает миллиардеру решать его международные проблемы, получая за это щедрое вознаграждение.

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