Сам глава российского МИД живет за счет олигарха Олега Дерипаски.

Любовница министра иностранных дел России Сергея Лаврова давно влияет на российскую политику, тогда как сам министр живет в долг.

Об этом говорится 19 сентября в сюжете ТСН.19:30.

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Глава российского МИД на публике — приличный семьянин с 50 годами брака за плечами. Неправительственные расследователи разнюхали, что наряду с официальной женой Сергей Лавров более 20 лет имеет отношения с другой женщиной, которую зовут Светлана Полякова. Источники российских журналистов в МИД убеждают — любовницу в ведомстве принимают в качестве официальной жены.

Она с дочерьми летает с Лавровым в зарубежные командировки и даже помогает собственным друзьям занимать влиятельные должности в МИД России.

Полякова обладает дорогими автомобилями и элитной недвижимостью в Москве, Подмосковье и Лондоне на сумму $13,5 млн. Падчерица Лаврова, Полина Полякова приобрела элитную недвижимость в Лондоне за 4,4 млн фунтов, когда ей был 21 год.

Обогащая любовницу, сам Лавров фактически кормится с руки олигарха Олега Дерипаски. Он всеми силами помогает миллиардеру решать его международные проблемы, получая за это щедрое вознаграждение.

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