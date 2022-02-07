"Якобы Украина через 15 лет будет в союзном государстве": Климкин объяснил, как Лукашенко озвучивает планы России

Экс-министр отметил, что непризнанный президент Беларуси озвучивает то, что сам Кремль официально не говорит.

Через 15 лет Кремль видит Украину в составе союзного государства с Россией и Беларусью. Такое озвучил непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко. И довольно часто именно он говорит то, о чем официально Кремль не решается сказать.

Об этом 7 февраля в прямом эфире программы "Твій вечір" на телеканале "1+1" сказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"На месте Путина, я бы выполнил другую сентенцию о просьбе Лукашенко. Он в интервью попросил, чтобы его сделали полковником российской армии. Считаю — назначить и в отставку навсегда... Раньше был Жириновский, всегда выражавший то, что не мог сказать Кремль. Теперь у них есть Лукашенко. Абсолютно сознательное интервью, где он озвучил в таком клоунадском стиле все то, что думает Кремль. Просто с поднятием ставок — что мы пойдем вперед, мы дойдем до Ла-Манша. Потому что все эти страшилки и хотелки – на самом деле в голове Путина, но которые он не может сказать, теперь у него есть Лукашенко", — отметил Климкин.

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То, что Лукашенко "сдал" Беларусь, на самом деле угроза и для Запада, и для Украины.

"Вот у него (Лукашенко – ред.) как раз стержня нет. Он только может держаться за власть 27 лет. А у Путина – есть. Путин заводит войска в Беларусь. И сейчас одна из крупнейших пугалок, которая у него есть для Запада и, кстати, для нас, — 1082 километра границы. Это завести туда контингент российских войск, это реально полтора часа от Киева. Это действительно серьезная история. Но эта история о Путине и о России. Это история не о Лукашенко. Лукашенко хочет должность в будущем союзном государстве. Он в интервью говорит, что якобы Украина через 15 лет тоже будет в союзном государстве. Там уже все нарисовали. Он просто пытается своим троллингом показать, что будет дальше", — сказал Климкин.

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