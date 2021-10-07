Яма, наполненная трупами: режиссер фильма о Бабьем Яре рассказал, какие кадры его поразили больше всего

Яма, наполненная трупами: режиссер фильма о Бабьем Яре рассказал, какие кадры его поразили больше всего

По словам Лозницы, наиболее впечатляющие для него — это кадры львовского погрома.

Известный украинский режиссер Сергей Лозница, документальный фильм которого "Бабий Яр. Контекст" поразил международное сообщество, рассказал, какие кадры его больше ошеломили во время съемок ленты.

Об этом он рассказал 7 октября в прямом эфире ток-шоу " Право на владу" на "1+1".

По словам Лозницы, наиболее впечатляющие для него — это кадры львовского погрома, который состоялся в период с 30 июня до 2 июля 1941 года, когда немецкие подразделения вошли в город.

Женщина убегает от своих преследователей во время еврейского погрома во Львове / Википедия

Наталья Мосейчук: "Это потому, что вы не знали об этом эпизоде истории? Или потому, что увидели масштаб, когда человеческое становится бесчеловечным Что вас задело так сильно?"

Сергей Лозница: "То, что я увидел. Я знал, конечно. Там был не один погром. То, что я увидел, меня поразило. Это сложно монтировать. Мне пришлось откладывать монтаж. Когда вы монтируете, вам на это надо смотреть с технической точки зрения. Это совсем другое. Вы должны как-то устранить эмоцию. Для меня самые сложные кадры — это кадры... огромная яма, наполненная трупами. Я откладывал просто это все в сторону. Вообще война — с ней не просто иметь дело. Кадры сами по себе воздействуют достаточно сильно".

Наталья Мосейчук: "О кадрах еврейских погромов. Вы думали, брать их в фильм или это был однозначный выбор?"

Сергей Лозница: "Нет, не думал даже".

Режиссер фильма "Бабий Яр. Контекст" рассказал о кадрах для его фильма, которые впечатлили

Отметим, что фильм "Бабий Яр. Контекст" получил награду среди документальных фильмов — премию "Золотой глаз" на Каннском международном кинофестивале и премию имени Шанталь Акерман на Иерусалимском международном кинофестивале как лучший иностранный документальный фильм.

В то же время некоторые украинские эксперты критикуют фильм Лозницы, указывая, что лента якобы "распространяет антиукраинские пророссийские нарративы о событиях в Бабьем Яру". Так, украинский писатель и кинокритик Андрей Кокотюха считает, что Лозница является "сторонником российского взгляда на причины и последствия трагедии в Бабьем Яру".

Напомним, что в Бабьем Яру на самом высоком уровне почтили жертв, расстрелянных нацистами в конце сентября 1941 года. В мероприятиях принимали участие президенты Украины, Германии, Албании и Израиля.

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