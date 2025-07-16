"Янтарная лихорадка": на Ровненщине организуют необычные экскурсии на клондайки

Карьер, где незаконно добывали янтарь / © ТСН

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Янтарные экскурсии по бывшим клондайкам взялись проводить местные на Ривненщине. Туристам показывают места, где массово и незаконно добывали камень. Делают это двое жителей Клесова, который называют янтарной столицей Украины.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анны Махно.

На местах янтарной лихорадки сейчас — экскурсии. Солнечный камень здесь можно найти прямо под ногами. Еще несколько лет назад эти земли страдали от незаконной добычи. Тысячи людей добывали камни помпами, некоторые копали лопатами. За распределение клондайков дрались и устраивали перестрелки.



Теперь местные жители Тарас и Сергей водят в эти места экскурсии. Показывают туристам, где во времена лихорадки добывали янтарь законно госпредприятия. И к каким последствиям приводила незаконная добыча. А еще места, куда добраться не так легко. Где дорогу перекрывают деревья. И где можно застрять в болоте, как когда-то копатели.

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Именно с места, которое на Клесовщине называют «болотом», и началась, говорит Тарас, незаконная добыча. Здесь самые большие залежи янтаря в Украине. Даже на перемытых территориях в песке его все еще можно найти.

Экскурсии в Клесове пытались организовывать и раньше. Только начали сотрудничество с управлением культуры и туризма — как полномасштабно подвинули россияне.

Но теперь решили вернуться к идее — чтобы украинцы открывали для себя новые места Полесья. А на доход от экскурсий Сергей и Тарас надеются восстанавливать земли. Еще в планах — музей под открытым небом, где будут рассказывать всю историю янтарной лихорадки, которая разрушила тысячи гектаров полесских лесов.

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