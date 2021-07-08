Янтарные обыски: у молодого человека в Ровенской области изъяли почти 140 килограммов камней

Янтарные обыски: у молодого человека в Ровенской области изъяли почти 140 килограммов камней

Оказывается, мужчина находится еще под следствием по другому делу.

Почти 140 килограммов янтаря нашли полицейские у жителя Варашского района в Ровенской области. Хранил он солнечные камни в своем хозяйстве.

Об этом говорится в ТСН.Ранок. 8 июля.

За это мужчине грозит до трех лет за решеткой.

Известно, что ему 28 лет и он находится еще под следствием по другому делу — за незаконную вырубку леса.

Янтарь у мужчины изъяли, решается вопрос о наложении ареста на камни. Камни должны отправить на экспертизу.

Новости Украины: полицейские нашли почти 140 килограммов янтаря у жителя Ровенской области

Напомним, СБУ изъяла янтаря на 30 миллионов гривен. Группировка, по данным следствия, переправляла солнечный камень в страны Ближнего Востока и Азии. Чтобы заблокировать этот контрабандный канал, правоохранители провели более 60 обысков в Киевской и Ровенской областях.

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