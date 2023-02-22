Янукович 9 лет в бегах: нужен ли еще он Путину и зачем его возили в Лукашенко

Сегодня исполнилось 9 лет с тех пор, как из Украины сбежал Виктор Янукович. Произошло это в ночь на 22 февраля 2014 года.

Напомним, если сразу после побега он усердно организовывал несколько встреч с прессой и заявлял о своей "легитимности", то в течение последнего года он дал о себе знать только один раз – в марте 2022 года. По данным украинских спецслужб, Янукович, которому в этом году исполнится 73 года, находился в Минске, поскольку россияне планировали захватить Киев и сформировать в украинской столице пророссийское "правительство" во главе с беглецом.

Ориентировка на Виктора Януковича на сайте МВД Украины

Янукович - отработанный материал

Сейчас, когда планы окупантов потерпели сокрушительное поражение, Янукович является для российской власти отработанным материалом.

Такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал политолог Владимир Фесенко.

"Янукович был интересен российским властям, когда они рассчитывали на победу в войне, — говорит Владимир Фесенко. — Рассчитывали на то, чтобы он стал символом якобы легитимной власти. Хотя с точки зрения права, срок полномочий Януковича давно закончился. После него был другой президент, которого Россия признала. Легитимность Януковича давно закончилась, но россияне хотели его использовать на короткий период, ему бы формально передали власть, затем назначались бы выборы под российским контролем, чтобы Медведчук был в статусе президента или премьер-министра. В Москве Януковичу тоже не очень доверяют, более того, к нему относятся с пренебрежением. Россиянам он был нужен как аватарка, как кукла".

Страусы поддержаны

Как стало известно ТСН.ua, страусы, о судьбе которых переживал Янукович во время одного из своих интервью, чувствуют себя нормально, как и сотни других животных с птицами в зоопарке Межигорья.

"С ними все нормально, как и со всеми животными. Если не ошибаюсь, сейчас здесь 11 страусов, три вида, поддерживаем их, — сообщил нам комендант Межигорья Денис Тарахкотелик. — В общей сложности животных вместе с птицами у нас несколько сотен, где-то 400 .Есть олени, антилопы, муфлоны, бараны, ослы, собаки, коровы, павлины, лебеди".

Но сейчас, по словам Тарахкотелика, Межгорье закрыто для посетителей по причинам, о которых он не может говорить публично.

Читайте также: