Январь удивляет: какой будет погода в Украине в ближайшие дни

Январь 2025 года удивляет своим переменным настроением: то морозы, то аномально плюсовая температура.

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Январь 2025 года обещает быть разнообразным по погоде. В некоторых регионах ожидается снег и значительное похолодание, в то время как другие будут наслаждаться мягкими зимними днями.

В частности, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что в воскресенье, 12 января, ночью ожидаются дожди с мокрым снегом в южных, центральных и северных областях, днем небольшой дождь пройдет на северо-востоке страны. В остальных регионах — без существенных осадков. Кое-где возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха в западных и северных областях ночью -4...+1°С, днем -1...+4°С; на остальной территории страны ночью +2…+7 °С, днем +3…+8 °С, в Крыму и Приазовье местами до +10 °С.

В целом погода в январе 2025 года будет относительно теплой, а снег, если и будет, то эпизодически, но заходы холода исключать нельзя. Об этом рассказала синоптик "Украинского гидрометеорологического центра" Наталья Птуха.

Она отметила, что, по прогнозам специалистов, ожидается, что среднемесячная температура в январе будет в пределах 0...-3 градуса. Немного теплее будет в Закарпатской области, Крыму, Одесской и Херсонской областях, где среднемесячная температура вообще ожидается в пределах 0...+2°.

"И это на 1,5-2 градуса выше климатической нормы этого месяца. Поэтому ожидаем, что снова будет относительно теплый январь. И это значит, что температурные показатели — практически такие, как сейчас есть, — где-то они и будут оставаться", – сказала она.

Напомним, синоптики предупредили об опасных погодных условиях. Больше об этом читайте в новости.

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