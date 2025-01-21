Январские аномалии: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине

Больших "минусов" и снега так и не дождемся? Синоптики рассказали о погоде в Украине. Более того, стало известно, почему зимы в Украине стали теплыми и куда делся снег. Каким регионам повезет с погодой в конце января - смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Январский "плюс"

Первые две декады января в Украине оказались аномально теплыми, местами в центре и на севере страны были установлены новые рекорды тепла за весь период наблюдений. Соответственно, снежный покров отсутствует во всех регионах, за исключением Карпат, где сохраняются классические зимние условия с большим количеством снега и небольшими морозами. Новая неделя в столице не обещает радикальных изменений погоды: ночью иногда немного может и приморозит, а днем температура будет держаться стабильно выше нуля.

В Украине 21 января сохранится теплая погода, утром возможны туманы и повышенная влажность воздуха. Температура будет колебаться от -4 до +9 градусов тепла. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Telegram.

"Новая синоптическая неделя продолжается в Украине старой доброй оттепелью и даже теплом. 21-го января, из-за доминирования повышенного атмосферного давления осадки маловероятны. Разве что утренние туманы будут увеличивать влажность воздуха. Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 мороза до 2 тепла, а в течение дня вторника ожидается +1+4 градуса, на западе и юге Украины +3+6 градусов, в Крыму до +9 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный или небольшой", - отметила синоптик.

Как рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич,

, в ближайшие дни, а также вплоть до конца третьей декады, в Украине продолжится период необычно теплой погоды.

"В последней пятидневке месяца ветер будет иметь восточное направление и будет дуть с территории Европы и северной части Атлантического океана. Итак, все это время будут преобладать температуры воздуха выше 0 °С, только в северо-восточной части и в Карпатах прогнозируются небольшие морозы. Активных циклонов и атмосферных фронтов не предвидится, поэтому опасных и стихийных явлений погоды до конца месяца ждать не стоит", - заявил Кибальчич.

До 25 - 26 января погода будет под влиянием высокого давления и гребня антициклона с востока.

"С 21 по 23 января на большей части Украины ожидается погода без существенных осадков. 24 января из-за прихода слабовыраженного атмосферного фронта с юго-запада, местами в западных, южных и центральных областях ожидаются небольшие осадки в виде дождя мороси и мокрого снега. С 25 по 27 января включительно прогнозируется сухая погода по всей стране с более высокими температурными показателями. Под конец месяца, 28 - 31 января из-за циклона в Европе есть большая вероятность дождя и мокрого снега, но температура сильно не изменится и будет значительно превышать климатическую норму", - добавил синоптик.

По словам Игоря Кибальчича, средняя температура воздуха в третьей декаде существенно превысит норму, а в отдельных районах возможны новые рекорды тепла.

"Распределение температуры воздуха в это время будет неравномерным. Так, 21 - 23 января в северных, центральных и восточных регионах, а также в Карпатах ночная температура составит -1...-6 °С, дневная около 0 °С. В остальных регионах страны ночью ожидается -1...+4°С, днем +2...+7°С, на крайнем юге и в Крыму местами до +9°С. С 24 января благодаря поступлению из районов Балканского полуострова и Средиземного моря теплого и влажного воздуха ожидается повышение температуры ночью до -1...+5°С, днем до +3...+9°С. В южных областях, Крыму, а также на Прикарпатье 26 - 28 января столбики термометров могут достичь +10...+15 °С в дневное время", - отметил синоптик.

Погода в Киевской области

В Киевской области во вторник, 21 января, облачно с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +5°С. А уже 22 января в городе ожидается небольшая. Температура в дневное время прогреется до +2 градусов, а ночью остынет до 0. Наибольшие порывы ветра предполагаются в начале среды - умеренные 7 м/с.

В свою очередь, Наталка Диденко отмечает, что из ближайшей синоптической перспективы осадков мало, морозов не будет, а наоборот, даже потепление на несколько градусов.

"В Киеве 21-го января осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Ближайшей ночью около нуля, завтра днем +2+4 градуса. Не дадим вводить себя в заблуждение относительному теплу, шапки не снимаем, шарфы держим на шее, принимаем искусственный витамин Д, пока солнца маловато, крошим винегрет, пока не пришла пора весенних салатов", - заявила Диденко.

Глобальное потепление

Напомним, первый месяц зимы в Киеве оказался теплее климатической нормы на 1,8°С, а 2024 год стал самым теплым в Киеве за всю историю наблюдений. 2025-й уже также отметился температурным рекордом не только в Киевской области, но и по всей Украине. А из-за дефицита снега в Украине страдают не только природа, но и экономика, в частности зимний туризм. В Украине 19 января отмечают День снега, но из-за глобального потепления снег стал дефицитным. Об этом пишет Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. За последние десятилетия снег стал дефицитным, и это имеет серьезные последствия не только для зимних развлечений, но и для экосистемы страны.

"Украина входит в регионы планеты, где в течение последнего десятилетия рост температуры происходил самыми высокими темпами. За последние 60 лет повышение средней температуры на нашей территории происходило почти в 2,5 раза быстрее, чем в целом в мире. Мы опережаем даже Европу: скорость роста средней годовой температуры в Украине в 1961-2023 гг. составляла 0,41 градуса за десять лет, а в Европе - 0,34 градуса", - говорится в сообщении.

Это потепление происходит прежде всего зимой, что делает погоду менее предсказуемой. Заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института, Светлана Краковская, отмечает, что рост температуры в Украине происходит быстрее всего именно в зимний период.

"Из-за глобального потепления климат стал "расшатанным" и непредсказуемым, отклонения от норм значительно увеличиваются. То есть на фоне бесснежной зимы могут случаться аномальные погодные явления, когда теплая плюсовая температура за несколько дней сменяется кратковременными, но очень сильными морозами, которые прорываются к нам из Арктики", - добавили в Минприроды.

Поэтому стабильный снежный покров формируется редко и держится недолго. Однако, снежная подушка играет огромное значение во многих экосистемах. Отсутствие снега ухудшает условия для диких животных. Без снега они становятся более уязвимыми к хищникам и имеют трудности с зимовкой, поскольку снег обеспечивает теплоизоляцию для почв. Отсутствие снежного покрова может привести к эрозии почв и снижению их плодородия. Теплая зима приводит к тому, что снег тает быстро и неравномерно, что увеличивает риск паводков весной.

"Кроме экологических проблем, изменения климата имеют также экономические последствия. Зимний туризм, особенно в горных регионах, зависит от снега. Отсутствие снега приводит к снижению доходов от зимних видов спорта и туризма", - говорится в заявлении.

Кстати, 2025 - год криосферы. Это международная инициатива, основанная Всемирной метеорологической организацией (ВМО) в сотрудничестве с ЮНЕСКО, с целью повышения осведомленности о важности ледников, снега и льда для климатической системы и гидрологического цикла планеты.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СНЕГ – ДЕФИЦИТ! Погода готовит новые сюрпризы в Украине!

Напомним, стало известно, почему зимы в Украине стали теплыми и куда подевался снег.

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