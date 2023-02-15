Японец добровольно 9 месяцев прожил в харьковском метро и решил навсегда переехать в Украину

75-летний Фуминори Цучико на третий месяц полномасштабного вторжения попал в харьковский метрополитен, тогда служивший бомбоубежищем. Девять месяцев прожил с людьми в подземке, как говорит, чтобы их поддержать. Подружились настолько, что после того, как метро заработало, начал организовывать еженедельную гуманитарную помощь своим новым друзьям, а затем и вообще продал дом в Японии и переехал в Харьков, говорится в ТСН.

С уходом на пенсию Фуминори решил путешествовать по миру. Новость о войне против Украины застала его в Польше, а там волонтеры и рассказали о подземной жизни в Харькове. Мужчина подался к ним и долгих девять месяцев Фуми, так его зовут друзья, жил на станции метро «Героев труда». Больше всего донимал холод и рукомойник вместо душа. “Летом было хорошо. Вот так холодной водой умывался. Но зимой… О, Господи, как было холодно”, — вспоминает мужчина.

Готовил еду, развлекал детей и взрослых. О жизни в подземелье рассказывал в фейсбуке и собирал пожертвования для харьковчан. “Сначала там кормили рестораны. Возили еду, все было хорошо, но 9 месяцев ни один благотворительный фонд не может кормить. Сначала нас было 3 тысячи человек, потом меньше-меньше – 700 человек стало, потом – 150. Это же все средства, понимаете? Фуми организовал завтраки. Мы каждый день раздавали завтраки”, – рассказывает харьковчанка Наталья.

Вместе с друзьями рисковал жизнью и ежедневно бегал под обстрелами в магазин за едой для всех жителей станции. “Он говорит: о бомба? Я говорю: да. Он говорит: рядом? – Нет. А он: о, хорошо, пошли. И мы уходили. Говорит, что на меня бомба никогда не упадет”, – смеется от воспоминаний Наталья.

Когда люди выехали из метро, Фуминоры решили не терять с ними связь и продолжил помогать. Раздает продукты только своим подземным друзьям. “В метро было хорошо. Все люди были вместе, и мы общались много. Они были очень добры ко мне, заботились из-за моего возраста. Но я всегда говорил: я еще многое могу”, — утверждает мужчина.

Недавно Фуминори решил остаться в Харькове навсегда. Продал свой дом в Японии и снял квартиру в Харькове на Салтовке. В Токио у него остались две взрослые дочери. Говорит, пообещал приезжать на праздники. “Харьков – это круто! И я буду жить в Харькове и после победы. У меня уже нет дома в Японии. Я все продал. Поэтому я здесь навсегда и буду помогать харьковчанам", – говорит японец.

Еженедельно Фуминори вывозит набитые тележки из супермаркета и встречается со своими приятелями. Это полсотни пенсионеров, которым не хватает денег на жизнь, так что Фуминори продолжает собирать средства им на помощь.

Продал дом в Японии и переехал в Харьков: 75-летний волонтер остался помогать украинцам

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