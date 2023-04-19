Японец, живший в харьковском метро, придумал новый способ помочь украинцам

Мужчина решил и дальше бесплатно кормить горожан, но теперь уже в своем кафе.

Бесплатное кафе в Харькове открыл волонтер из Японии. 75-летний Фуминори Цучико поразил украинцев еще в июне прошлого года, когда приехал жить в харьковское метро, чтобы поддержать скрывавшихся от российских обстрелов горожан. Когда движение метрополитена возобновили и людей оттуда выселили, он помогал горожанам продовольствием. Теперь решил еще и бесплатно кормить их горячими обедами, говорится в ТСН.

Японец Фуминори Цучико встречает гостей в своем кафе с неизменной улыбкой и в любимой шапке с маркой о русском корабле. С половиной посетителей он знаком лично, потому что вместе с ними девять месяцев прожил в подземке, когда россияне нещадно бомбили Харьков. Фуми, — так его зовут друзья, — английский знает плохо, а японский в Харькове мало кто не понимает. Но хозяин и посетители понимают и без слов.

В Харьков из Японии Фуминори переехал, когда все отсюда убегали: в июне прошлого года. Его так поразила стойкость украинцев, что на родине продал свой дом и жить вместе с горожанами ушел в харьковское метро. За свой счет закупал сюда еду. Детям, которые несколько суток не выходили наружу, устраивал развлечения.

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Когда вооруженные силы отогнали оккупантов и из метро, люди разошлись по домам, а японский волонтер готовил для горожан пищевые наборы. Теперь еще и открыл бесплатное кафе. "Каждый человек, каждый день должен есть. И хотя бы один раз в день я хочу людей накормить, потому что большинство сейчас испытывает трудности с деньгами”, — убежден он.

Меню в заведении каждый день разное. Сейчас суп, макароны и куриные крылышки. На десерт – чай со сладким пирожком. "Я обсуждаю с девушками меню и говорю: это хорошо и это хорошо, а это заменяем", — говорит волонтер.

"Это бесплатное кафе на постоянной основе. Пока у нас дела в стране такие тяжелые японские друзья решили нам помочь. Мы сегодня приготовили на 300 человек, еще осталось немного”, — показывают работницы.

Часть работников – бывшие соседи Фуминори из метро, уже ставшие ему друзьями. Поваров набирали по объявлениям.

В день открытия Фуминори хотел поразить самых маленьких посетителей. На входе для малышей выставил корзины с игрушками и сладостями. "Вот этого мишку мне в метро подарила Вероника. Ей восемь лет. Она тогда попросила меня подарить мишку другому ребенку, у которого нет игрушек”, — рассказывает Фуминори.

В это заведение японец вложил собственные средства, а также помогли друзья из Японии, благотворители и подписчики в соцсетях. Свое «Фумикафе» открыл на изуродованной Салтовке, там арендует квартиру. На родину пока не торопится, говорит: будет жить в Харькове, пока нужен людям. “Я так хотел, чтобы каждый ребенок, который сегодня пришел, улыбнулся. И они мне улыбались. Это очень хорошо. Я счастлив”, – говорит мужчина.

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