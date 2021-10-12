Япония заявила о своем суверенитете над Южными Курилами: в России уже отреагировали

Токио считает оккупированными острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи.
Новый премьер Японии Фумио Кисида заявил, что планирует вернуть южные Курилы, которые Россия считает своими.
Об этом говорится 12 октября в сюжете ТСН.16:45.
Фумио Кисида отметил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Японии, поэтому правительство настроено решить проблему принадлежности этих территорий.
"Мы должны решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям", — сказал японский премьер.
Япония будет проводить упорные переговоры с Москвой, чтобы в конце концов заключить мирный договор с Россией. Это соглашение так и не подписали после завершения Второй мировой. Таким образом, Курильские острова, которые ранее были частью Японии, перешли к СССР, а затем и к России. Токио считает оккупированными острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи.
В Москве возвращать Японии территории не торопятся и обещают продолжить переговоры. Представитель Путина Дмитрий Песков сказал, что "Курилы — территория России".
Напомним, что Япония изобразила южные Курилы своей территорией на сайте Олимпиады-2020.