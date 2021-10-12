Япония заявила о своем суверенитете над Южными Курилами: в России уже отреагировали

Япония заявила о своем суверенитете над Южными Курилами: в России уже отреагировали

Токио считает оккупированными острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи.

Новый премьер Японии Фумио Кисида заявил, что планирует вернуть южные Курилы, которые Россия считает своими.

Об этом говорится 12 октября в сюжете ТСН.16:45.

Фумио Кисида отметил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Японии, поэтому правительство настроено решить проблему принадлежности этих территорий.

"Мы должны решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям", — сказал японский премьер.

Япония будет проводить упорные переговоры с Москвой, чтобы в конце концов заключить мирный договор с Россией. Это соглашение так и не подписали после завершения Второй мировой. Таким образом, Курильские острова, которые ранее были частью Японии, перешли к СССР, а затем и к России. Токио считает оккупированными острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи.

В Москве возвращать Японии территории не торопятся и обещают продолжить переговоры. Представитель Путина Дмитрий Песков сказал, что "Курилы — территория России".

Новости мира: новый премьер Японии что планирует вернуть территории, которые Россия считает своими

Напомним, что Япония изобразила южные Курилы своей территорией на сайте Олимпиады-2020.

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