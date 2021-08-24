Яркие премьеры и самые узнаваемые номера за всю историю "Вечернего квартала": каким был праздничный выпуск

Яркие премьеры и самые узнаваемые номера за всю историю "Вечернего квартала": каким был праздничный выпуск

Авторы обещали много сюрпризов.

Лучшие номера за всю историю "Квартала" в новой интерпретации, и яркие премьеры: специальный праздничный выпуск ко Дню Независимости подготовили актеры "Вечернего Квартала".

Об этом шла речь в сюжете ТСН.19: 30 23 августа.

На сцене "Вечернего Квартала" Ирина Билык вместе с Кузьмой Скрябиным выполнили его самый известный хит. Для этого дуэта авторы квартала создали специальную 3-D визуализацию Андрея Кузьменко на дисплее. Этот и еще более десятка узнаваемых номеров за всю историю "Вечернего Квартала" подготовили его создатели — специально для праздничного выпуска, посвященного 30-летию Независимости Украины.

Авторы квартала обещали много сюрпризов. К примеру, прямо на сцене "ожил" памятник основателям Киева.

Не обошлось и без премьер. В частности, зрители увидели дуэт Tayanna и Джамалы на песню "Моя Земля".

Традиционно каждый свой концерт "кварталовцы" завершают трогательной песней. На этот раз в финале шоу вместе с музыкантами со всей Украины они перепели известный хит Сергея Бабкина "Где бы я".

Читайте также:

Спецпроект ТСН "30 шагов вперед" : рассказы о все годы независимой Украины и знаковые события в мире

: рассказы о все годы независимой Украины и знаковые события в мире Праздничный выпуск ТСН ко Дню Независимости: подготовка продолжается в течение двух месяцев силами 200 человек

Новости Украины: актеры "Вечернего квартала" подготовили праздничный выпуск ко Дню Независимости

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку