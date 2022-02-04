Яркое шоу и дипломатический бойкот: как прошло открытие Олимпиады-2022 в Пекине

На эти зимние Олимпийские игры Китай не пожалел ни усилий, ни денег.

В Пекине стартовали Зимние Олимпийские игры-2022. Церемонию устроили пышную, с масштабным световым шоу. Однако эти соревнования продолжаются на фоне строгих ограничений из-за пандемии коронавируса и политической напряженности между странами Запада с одной стороны и Россией с Китаем.

Обо всех подробностях Олимпиады этого года, говорится 4 февраля в сюжете ТСН.19:30.

Открытие

На торжественном открытии устроили масштабное шоу с танцами, музыкой и световыми сверхсовременными эффектами. На эти зимние Олимпийские игры Китай не пожалел ни усилий, ни денег. Только по официальной информации было израсходовано почти 4 миллиарда долларов. По неофициальной эта цифра — в десять раз выше.

Проектировал действо один из самых известных китайских режиссеров Чжан Имоу. Такая честь выпала ему во второй раз после организации Игр в Китае в 2008-м. Но всю эту красоту на стадионе смогли увидеть только избранные: из-за карантина зрителей было мало. Часть участников смогла посмотреть действо только в закрытом медиацентре. Остальным людям пришлось довольствоваться фейерверком издалека или трансляцией.

Украинцы на Олимпиаде

Важнейшая часть шоу – парад атлетов с национальными флагами. В этом году их на играх более 4 тысяч. Среди них – 45 украинцев. Нести наше сине-желтое знамя поручили олимпийскому чемпиону по фристайлу Александру Абраменко и серебряному призеру Юношеских олимпийских игр по фигурному катанию Александре Назаровой. Фигуристка, кстати, еще до открытия выступила в командных состязаниях.

А пока наша олимпийская сборная шагала с флагом в руках, журналисты сфотографировали российского президента. Фото, как Путин одиноко кусает на трибунах, разлетелось по Сети.

Дипломатический бойкот

Несмотря на помпезность, эти Олимпийские игры — в центре острейших политических противоречий. Соревнования продолжаются на фоне конфронтации между странами Запада с одной стороны и Россией и Китаем с другой. На церемонии присутствует только 20 глав государств. Большинство мировых лидеров, среди них из США, Великобритании, Канады и Германии, бойкотируют Олимпийские игры из-за нарушений прав человека в Китае, в частности, из-за отношения к мусульманскому меньшинству уйгуров.

Бойкотировать Олимпийские игры сегодня призвали и сотни протестующих по всему миру. Акции с представителями уйгуров и тибетцев прокатились по Индии, Чехии, Германии, Турции и Японии.