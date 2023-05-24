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Ярош предупредил об опасности "замораживания" войны: "Внуки снова будут воевать"

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Ярош предупредил об опасности "замораживания" войны: "Внуки снова будут воевать"

Командующий "УДА" Дмитрий Ярош заявил об опасности "замораживания" войны/Скриншот

После соглашения о формальном мире россияне могут снова начать войну против Украины, объяснил командующий "УДА".

Командующий "Украинской добровольческой армией" Дмитрий Ярош отметил недопустимость "замораживания" войны и единственным вариантом для государства назвал его именно военную победу.

Об этом Ярош рассказал в интервью корреспонденту ТСН Андрею Цаплиенко.

Так, украинский защитник предупредил, что формальное соглашение о мире с Россией не гарантирует фактический мир.

"Если мы сейчас заморозим конфликт, договоримся о каком-то формальном мире — завтра-послезавтра россияне снова придут и объявят нам или не объявят войну. И наши дети и внуки снова будут воевать, и снова будут терять украинские души", — пояснил командующий "УДА" .

Единственным вариантом для наступления мира он назвал военную победу Украины.

"Единственно возможный вариант – с помощью наших союзников, партнеров одержать военную победу, разбить основные силы вооруженных сил РФ и восстановить наши границы, возможно, сделать демилитаризованную зону вокруг Украины. У нас единственный вариант, других нет. То есть – или мы, или они, другого нет", – подчеркнул Ярош.

Напомним, накануне советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после завершения войны между Украиной и Россией не может быть никакого мирного соглашения. Возможно подписание только юридических документов по репарациям, военным преступлениям и зоне демилитаризации.

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Дата публикации
Просмотры
874
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