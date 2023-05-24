Ярош рассказал об агентах Украинской добровольческой армии в окружении Сальдо

Командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош рассказал, что в окружении предателя Владимира Сальдо, во время оккупации Херсона, находились агенты УДА. Это местные интеллектуалы, которые ломали логистику оккупантов, били по штабам, по ключевым оккупационным персонам.

Об этом он сказал в интервью корреспонденту ТСН Андрею Цаплиенко.

"Они (агентура УДА — ред.) есть. У меня воюет помощник с позывным "Дым", который ответственен за центр партизанского движения по Херсонщине, и у него была агентурная сеть в Херсоне, до освобождения города. Они много корректировали огонь. Но самое интересно, что один из его агентов занимал достаточно высокий пост в оккупационной администрации Херсона, это было согласовано с ГУР, и он был возле Сальдо. Сейчас этот агент находится в безопасности, его семья за границей", — рассказал Ярош.

По словам командующего УДА, в Херсонской области были партизанские группы, которые с февраля 2022 года и до лета выполняли поставленные задачи и цели, проводили тактические операции, в частности, на территории возле Новой Каховки.

"Определенная агентурная сеть там хранится, глаза есть. Иногда нам выделяют пару ракет HIMARS и соответственно они работают по той территории (на оккупированной части Херсонщины – ред.)", — отметил он.

По словам Яроша, оккупанты также пытались проникнуть в сеть Украинской добровольческой армии.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, закончится ли война в 2023 году и когда состоится деоккупация всех территорий.

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