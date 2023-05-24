Ярош рассказал, закончится ли война в этом году и что будет в случае негативного сценария

Сегодня Украина нуждается как можно больше в современном оружии, чтобы быстро завершить боевые действия.

Украина может завершить войну до конца года. Для этого нужно как можно больше современной техники.

Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту ТСН Андрею Цаплиенко рассказал Дмитрий Ярош, командующий Украинской добровольческой армией.

"Думаю, что у нас есть шанс закончить [войну] конца года. Не факт, что он нам на 100% выпадет, но при всем этом этот шанс есть, и мы можем это сделать", — сказал Дмитрий Ярош.

По словам военного, если это не произойдет до конца года, Украине грозит затяжной конфликт низкой интенсивности, как было на Донбассе.

"Я бы просто призвал наших союзников нам дать побольше БК и побольше техники современной. И мы бы сделали все те их механизированные дивизии, бригады мотострелковые и так далее. Нам нужно просто побольше того всего, потому что к большому сожалению, мы не были готовы так как должны были быть готовы к этому полномасштабному конфликту, но есть так как есть. Вот сейчас надо всем сконцентрироваться над тем, как так сделать, чтобы Новый год мы праздновали уже нормально", — сказал Ярош.

Напомним, командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош также подчеркнул, что война в Украине, которую развязала Россия, может закончиться быстро. И объяснил, что для этого нужно.

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