Ярослав Базилевич и Максим Кулик, потерявшие всю свою семью во время ракетных ударов, обратились в США

Украинцы в США призвали восстановить справедливость и международное право. Они обратились к конгрессменам.

В столице Соединенных Штатов началась ежегодная украинская неделя. Среди тех, кто приехал сейчас в Вашингтон, мужчины, которые потеряли на войне женщин и детей.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ольги Кошеленко.

Ярослав Базилевич из Львова и Максим Кулик из Кривого Рога. Мужчины, которые потеряли все. Максим показывает свое удостоверение многодетного отца - его он получил в прошлом сентябре и говорит, чувствовал себя тогда самым счастливым. Менее чем через месяц двое его сыновей и новорожденная дочь погибли вместе с матерью во время российской ракетной атаки.

"Я получил другой документ и новый статус - статус вдовца и свидетельство о смерти моей жены и моих детей. Это большая потеря для меня. Это боль на всю мою жизнь", - говорит Максим Кулик.

Максим Кулик.

Ярослав Базилевич потерял жену и трех дочерей, когда баллистическая ракета прилетела в их квартиру во Львове. Перед членами Конгресса и местной прессой он рассказывает о главном своем желании, которое остается: «Я чувствую себя все еще опустошенным. Я чувствую себя, как ветка без почек. Я чувствую, что в мире царят зло и несправедливость. Мы должны с вами это изменить. В мире должно господствовать международное право».

Конгрессмены, которые пришли на эту пресс-конференцию, участники группы поддержки Украины и безоговорочно на нашей стороне с самого начала войны. Но слова "поддерживать Украину столько, сколько надо" и "справедливый мир" более не говорят даже они. Все понимают, что новая американская администрация готовит переговоры с Россией, их рамки точно не известны никому. Накануне Дональд Трамп заявил, что готов продолжать помощь Украине в обмен на полезные ископаемые - редкоземельные металлы, залежи которых есть в Украине. Республиканец Джо Уилсон считает это хорошим предложением, и сравнивает его с лендлизом, предусматривающим поставки оружия в долг.

Жена Максима Кулика

"Оборудование, которое Советский Союз использовал, чтобы остановить вторжение Гитлера, было лендлизом. Американским лендлизом. Америка помогала Советскому Союзу остановить Гитлера. Сейчас тот же принцип - лендлиз - по иронии судьбы, чтобы остановить авторитарную диктатуру Владимира Путина", - говорит Джо Уилсон.

С идеей отказа от территорий, которую озвучивают представители новой администрации, демократ Марси Каптур советует Киеву быть очень осторожными и вести переговоры только на собственных условиях.

"Украина должна быть готова вести переговоры на тех условиях, которые она имеет - за всю свою территорию, и целостность своей территории в будущем. Должно быть достигнуто соглашение по безопасности, в котором примут участие многие европейские страны, не только Соединенные Штаты. Украина не должна торговать своей территорией, своей собственностью, с этим надо быть очень осторожными", - говорит она.

Семья Базилевичей

Украинская неделя в Вашингтоне продлится. В четверг состоится общенациональный молитвенный завтрак, традиционно собирающий всю политическую элиту, включая президента США.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН новости 07:00 5 февраля. ОБСТРЕЛ СНИМАТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ ТСН и МАСШТАБНЫЙ пожар на НПЗ в России!

Напомним, 11 ноября 2024 года оккупанты ударили ракетой по Кривому Рогу. Тогда от вражеской атаки погибли мать и трое ее детишек. Чудом уцелел только отец.

Также в октябре 2024 года россияне массово обстреляли Львов. Одна из ракет попала по жилому дому, где жила семья Базилевичей. На месте трагедии погибла мать и ее трое дочерей. Выжил только мужчина – Ярослав Базилевич.

Читайте также: