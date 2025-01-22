"Ярославу били, опираясь на другого подростка": новые подробности шокирующей истории в Белой Церкви

Стали известны новые ключевые подробности жестоких издевательств над 12-летней девочкой в Белой Церкви Киевской области группы подростков.

ТСН.ua разыскал и пообщался с крестной Ярославы – Наталией Яковлевой.

"До полномасштабного вторжения Ярослава с семьей жила в Иванкове Киевской области. Недалеко от их дома россияне тогда разместили ракетные установки, нацеленные на Киев. Ребенок многое пережил тогда", — рассказывает Наталья.

И добавляет: "Впоследствии их семье удалось сбежать оттуда. Ребенок начал адаптироваться к мирной жизни в Белой Церкви - занимался спортом, ходил в бассейн, пытался найти друзей. Девочка очень любит своего отца, когда он приезжает домой, то для нее это настоящий праздник (по данным открытых источников он является военнослужащим - Ред.). Ярослава очень любит животных - у нее есть два кота, собачка. Она очень добрая, хотя и была очень напугана пережитым".

Что говорят в семье Ярославы

Крестная пострадавшей Ярославы рассказала нам версию и хронологию событий. "Расскажу вам то, что мне рассказала об этих событиях Яся. За две недели до всего этого, одна из девушек предложила ей (Ярославе - Ред.) покурить траву. Ярослава, конечно, ответила отказом. Добавила, что занимается спортом и ее это не интересует. На этом вроде бы все завершилось", - говорит наша собеседница.

И продолжает: "Насколько известно, эта девушка, которая предлагала Ярославе траву, сама ее курит и употребляет наркотики. Впоследствии Ярослава во время общения со своей подругой рассказала о том, что ей предлагали курить наркотики. Но рассказала это в потрясающем контексте, рассказала, что у той, кто предлагала, есть выходы на торговцев наркотиков. Та подружка, которая услышала все это, рассказала еще кому-то. Информация дошла до той девушки, которая предлагала это Ярославе. Вероятно, эта же девушка, которая предлагала, начала разговаривать со своими друзьями об этом и добавила, что надо эту «малолетку проучить». Затем вспомнили случай, что кто-то кому-то бросил под дверь петарду, словесно обвинили в этом Ярославу".

Как Ярослава оказалась в парке

На этот вопрос Наталья ответила, что в это место под предлогом прогулки пригласил мальчик, с которым она дружила, но который, в свою очередь, дружил с будущими обидчиками. "Ярослава в том парке, который на видео, два раза в день выгуливала собаку. Так было и в этот раз. Группа подростков встретила Ярославу и начала «перевоспитывать». Требовали от нее никому не говорить ни о наркотиках, ни об этом дне (день издевательства - Ред.). Ярослава развернулась и ушла, ее догнали и начали бить. Затем она попросила отдать ей ее собаку, о которой она на мгновение забыла. Ее догнали и начали добивать", - говорит Наталья.

И добавила: "После этой ситуации она очень много спала дома. У нее огромная усталость".

Какого наказания требует семья девушки

"Мать Ярославы требует справедливого наказания для всех фигурантов, а не такого, чтобы большинство из них было со статусом свидетелей по делу", - уточняет Наталья Яковлева.

Наталья говорит, что работает реабилитологом, поэтому отмечает, что крестнице теперь важно сделать МРТ для того, чтобы исследовать ее состояние здоровья.

"Ее били, опираясь на другого подростка. Представляете?! У нее теперь могут быть микротрещины в любой части тела. Я знаю, какими могут быть последствия. Травмы сначала могут ощущаться как гематомы, а на самом деле быть более тяжелыми. Просто смешно от формулировки, что Ярославе были нанесены "легкие телесные повреждения", - говорит она.

К этому она добавляет: "Одна из авторов в соцсети мне написала, что дядя одного из ребят (фигурантов дела - Ред.) работает в администрации. Он сразу бросился помогать родственникам и настаивал на том, чтобы этого парня увезли. Он и уехал куда-то. Возможно, кто-то из фигурантов скоро уже будет за границей. Возможно, правоохранители додумаются предупредить пограничников, чтобы предотвратить выезд фигурантов за пределы Украины".

Резюмируя, Наталья Яковлева говорит следующее: "Мы, как семья Ярославы, очень благодарны всем за репосты, за огласку. Это очень сильная помощь. Все изменилось за 8 часов фактически. Пока мы вместе - мы сильны. Я перечитала много историй людей, которые пережили такое же, о том, как им было больно. Сейчас создано интернет-сообщество людей в Telegram, которые поддерживают Ярославу. Обращаясь к родителям других детей, и учителям, сесть и поговорить об этом. Мы должны это изменить".

Арестован один из фигурантов

Сегодня, 22 января, полиция Киевской области сообщила, что один из участников, 16-летний парень, арестован по решению суда. На время досудебного расследования несовершеннолетний два месяца будет находиться под стражей без возможности внесения залога. Ранее ему было сообщено о подозрении по факту пыток малолетней и вымогательства у нее средств.

"Сейчас правоохранители переквалифицировали действия всех участников преступления и осуществляют досудебное расследование по факту пыток, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает максимальный срок наказания до 10 лет лишения свободы", - добавили в ГУНП Киевской области.

Полиция прокомментировала нарковерсию

В свою очередь, в полиции Киевщины, отвечая на вопрос журналиста ТСН, прокомментировали информацию о наличии версии с наркотиками.

"В настоящее время в ходе досудебного следствия устанавливаются все мотивы совершения уголовного преступления. Действительно, проверяются указанные факты, но в настоящее время у органов следствия отсутствует информация относительно конкретного побуждения к употреблению потерпевшей наркотических средств", - сообщил на пресс-конференции начальник следственного управления ГУНП в Киевской области Виктор Луговой.

К этому он добавил следующее: "Конечно, если такие факты подтвердятся, то будет немедленное беспрекословное безальтернативное реагирование в рамках действующего законодательства. Мы понимаем, что нельзя допускать девиантное поведение детей в том числе".

Резюмируя, Виктор Луговой отметил: "Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к жителям Белоцерковщины и не только: если у кого-то есть информация о распространении или употребления наркотических средств на территории Белоцерковщины, то просил бы вас обращаться в органы полиции для проведения соответствующей работы и своевременного реагирования".

На уточняющий вопрос о том, проводились ли обыски у фигурантов в рамках проверки, в полиции сообщили, что пока не проводились. Кроме того, в комментарии для ТСН.ua в ГУНП Киевской области отметили, что информация о побеге некоторых фигурантов дела за границу является слухами, которые распространяются в соцсети, но подтверждения она не нашла.

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