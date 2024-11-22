Яростный ветер, метели и снег: погода готовит новые сюрпризы

Сложные погодные условия, сложившиеся 21 ноября почти по всей Украине, в конце недели охватят все области.

Яростный ветер и метели с мокрым снегом! Погода готовит новые сюрпризы. Похолодание и снегопады воцарятся в Украине. Более того, в Киеве следует ожидать снег "в два захода". Однако в некоторых регионах столбики термометров могут подняться до +10 градусов.

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Сложные погодные условия

Сложные погодные условия, сложившиеся почти по всей Украине 21 ноября, в конце рабочей недели охватят все области. По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, погода в пятницу, 22 ноября, будет облачной по всей Украине. Осадки в виде снега, дождя и мокрого снега охватят большую часть страны.

Самая низкая ночная температура воздуха в этот день -6 градусов, самая высокая дневная +12 градусов. В западных областях облачно, сильный, местами умеренный снег. Средняя ночная температура воздуха -2...-4 градуса, дневная +4...+6 градусов.

В северных областях облачно, небольшой снег. Ночная температура воздуха -2...-4 градуса, дневная -1...+1 градус.

В центральных областях облачно, небольшой дождь, мокрый снег, местами без осадков. Ночная температура воздуха -2…-4 градуса, дневная +2…+4 градуса.

В южных областях пасмурно, без осадков. Ночная температура воздуха 0…+2 градуса, дневная +8…+10 градусов.

В восточных областях пасмурно, без осадков. Ночная температура воздуха 0…+2 градуса, дневная +4…+5 градусов.

В Крыму облачно, без осадков. Ночная температура воздуха +3…+1 градус, дневная +8…+10 градусов.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко также сделала прогноз погоды на 22 ноября и удивила особенностью этого дня:

"22 ноября снег, где-то дождь, пройдут на западе, севере и во многих центральных областях. На востоке и юге завтра без осадков. Особенность завтрашнего дня — сильный ветер! Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем 0-4 тепла, на юге +4+9 градусов. В Киеве 22 ноября снег, мокрый снег, вечером возможен дождь. Сильный ветер! Ночью 0…-2 градуса, днем ​​+4 градуса. Берегите ноги, головы, себя и друг друга! Вместе нас много – нас не одолеть!"

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в Украину идет первое серьезное похолодание, которое будет переводить дожди в сильные снегопады.

Осень приближается к своему пику, и погодные условия требуют особого внимания и осторожности. Об этом говорила и синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. Она рассказала, что на этой неделе будут проходить динамические процессы, температуры будут колебаться и отличаться по областям.

Прогноз погоды на выходные

По данным Укргидрометцентра, в субботу в западных областях небольшой снег при температуре 0-7 градусов мороза. В большинстве северных, Винницкой, Черкасской областях ночью — мокрый снег и налипание мокрого снега, днем без осадков. Температура ночью и днем от 3 мороза до 2 тепла. На остальной территории умеренные, местами значительные осадки преимущественно в виде дождя, температура в течение суток 3-8 тепла (на востоке и юго-востоке днем +8…+13 градусов). 23-24 ноября в Украине, кроме западных областей, порывы ветра – 15-22 м/с. В западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах гололедица.

В Киеве в субботу пасмурная погода будет держаться не весь день. Вечером небо станет чистым и ясным. Ночью дождь со снегом, который еще до утра закончится. Температура будет колебаться от -1 до +1. Больше осадков не предполагается. А в воскресенье ясным небо в Киеве будет только утром, затем его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Осадки не предполагаются. Столбики термометров будут показывать от 0 до -1 градуса.

Примечательно, что по прогнозу синоптика Натальи Птухи, "22 числа в Киеве в большинстве дневного времени также будет преобладать погода без осадков. И уже ближе к вечеру и в ночь на 23 – снова ожидаем умеренные осадки в виде мокрого снега". Она отметила, что в дневные часы снег уже будет постепенно прекращаться. Согласно текущему прогнозу, уже с 24 ноября по Киеву прогнозируют погоду без осадков:

"Температура ночью – в пределах от 2 до 4 градусов мороза (тогда уже будут прояснения, поэтому будет немного морознее). А днем – около нуля градусов".

Птуха отметила, что осадки в Киеве и области ожидались сначала 21 ноября, а затем наиболее интенсивные — вечером 22 и ночью 23 ноября.

"В два захода, скажем так. 21 числа они начнутся дождем, перейдут в мокрый снег. А вот 22-23 ноября – преимущественно ожидаем, что будут в виде мокрого снега уже. Хотя, конечно, видите, температура такая, что около нуля держится. Сильных морозов пока мы не прогнозируем".

Зима накрыла Украину

Напомним, 21 ноября Киев накрыла зима – в столице выпал первый снег. Присыпало также Одесскую, Львовскую и Ивано-Франковскую области. Коммунальщики вывели спецтехнику на дороги. Не обошлось и без дорожного коллапса. Синоптики прогнозировали ухудшение погодных условий, снегопады и морозы. Однако фотографии зимней сказки в Украине умиляют любого.

В этом году столичные коммунальщики подготовили 553 единиц спецтехники, которая будет расчищать дороги и тротуары от снега. Также будут использовать противогололедные средства. Для этого в запасе столицы более 30 тыс. т соли и более 40 тыс. т песка.

21 ноября присыпало также Одесскую, Львовскую и Ивано-Франковскую области. По стране в ближайшие дни ожидаются дожди, мокрый снег и гололедица. Нужно "переобуть" свои автомобили тем, кто еще не сделал этого.

А в самой Одессе ночью был сильный шторм. Утром шел дождь, кое-где с мокрым снегом. Даже одесские собачки не очень радовались такой мокрой погоде, но отнеслись к этой ситуации по-философски.

"Карпатское море"

А на горе Пип Иван недавно зафиксировали редкое атмосферное явление. Называется оно "Карпатское море". Это явление наблюдается преимущественно осенью, когда горные вершины окружают густые туманы или низкие облака, создавая иллюзию бурных водных потоков вокруг. Такое чудо снял исследователь гор из Ивано-Франковска Назар Заросляк и поделился фантастическими кадрами на своей странице в соцсети Facebook.

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