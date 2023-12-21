Ясновидящая из Прикарпатья предрекла неожиданную победу Украины: подробности (видео)

София Семьянишин предполагает, что, возможно, это в самой России что-то случится, что кардинально повлияет на окончание войны.

Ясновидящая из Прикарпатья София Семьянишин предрекает неожиданную победу Украины уже весной 2024 года. К тому же говорит, что истекает время и для российского диктатора Владимира Путина.

Об этом ясновидящая сказала в интервью журналистке ТСН. Тиждень Оксане Радионовой.

"Было уже несколько вариантов окончания войны — мы их "прощелкали", перешли на самые плохие варианты... Следующая точка, в которой может закончиться война, будет середина апреля – начало мая 2024 года. Вот висит просто в поле информация, что это очень неожиданно... Мы не будем понимать, что случилось. То есть, возможно, это в самой России что-то случится, что повлияет кардинально на окончание войны", — сказала София Семьянишин.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Ясновидящая увидела неожиданную победу Украины и смерть российского диктатора".

Напомним, ведьма-некроманка Мария Тиха заявила, что окончания войны следует ожидать в следующем, 2024 году.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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